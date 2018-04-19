22:55, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

AB, SÄ±rbistan'Ä±n Ã¼yelik sÃ¼recinde izlediÄŸi yoldan memnun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "SÄ±rbistan, AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde doÄŸru bir yol izliyor. Bulgaristan'Ä±n AB DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resince yeni fasÄ±llar aÃ§Ä±lmasÄ± muhtemel." dedi.

Mogherini, 17 Nisan'da Strazburg'da yapÄ±lan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Balkan turu kapsamÄ±nda SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da temaslarda bulundu.

SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Mogherini, BatÄ± Balkan turu kapsamÄ±nda ziyaret ettiÄŸi Makedonya, Arnavutluk, KaradaÄŸ ve SÄ±rbistan'Ä±n AB'ye Ã¼yelik sÃ¼reÃ§lerini deÄŸerlendirdi.

Mogherini, SÄ±rbistan'a verdiÄŸi mesajÄ±n, ikili iliÅŸkinin aksine tÃ¼m bu Ã¼lkeleri ilgilendiren bÃ¶lgesel nitelikte bir mesaj olduÄŸunu belirterek, "Bu mesaj, AB perspektifidir. Ziyaret ettiÄŸim 4 Ã¼lke arasÄ±nda bilhassa SÄ±rbistan ile KaradaÄŸ'Ä±n doÄŸru yolda ilerlediÄŸini sÃ¶yleyebilirim. SÄ±rbistan, AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde doÄŸru bir yol izliyor. Bulgaristan'Ä±n AB DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resince yeni fasÄ±llar aÃ§Ä±lmasÄ± muhtemel." ifadelerini kullandÄ±.

Mogherini, SÄ±rbistan'Ä±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, enerjisi, Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve iradesinden son derece etkilendiÄŸini vurgulayarak, "GeniÅŸleme sÃ¼recinin, AB'nin kendisine vermesi gereken bir hediye olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

Kosova meselesine deÄŸinen Mogherini, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi adÄ±na AB ara buluculuÄŸunda imzalanan BrÃ¼ksel AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerinin yerine getirilmesi gerektiÄŸini hatÄ±rlatarak, anlaÅŸmanÄ±n en Ã¶nemli hÃ¼kÃ¼mlerinden biri olan SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin kurulmasÄ±nÄ±n ve Enerji AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n elzem olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Verilen sÃ¶zlerin tutulmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Mogherini, "AntlaÅŸmanÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerinin ÅŸimdiye kadar yerine getirilmesi gerekirdi." diyerek, SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin kurulmasÄ± adÄ±na baÅŸlatÄ±lan hazÄ±rlÄ±klara saygÄ± duyduÄŸunu vurguladÄ±.

SÄ±rp Radikal Partisi (SRS) Genel BaÅŸkanÄ± Vojislav Seselj'in, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'a gelen HÄ±rvatistan Meclis BaÅŸkanÄ± Gordan Jandrokovic ve beraberindeki heyete hakaret ederek HÄ±rvatistan bayraÄŸÄ±nÄ± ezmesine de deÄŸinen Mogherini, devlet kurumlarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ her hareketi kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mogherini, "Bunlar, SÄ±rbistan'Ä± kÃ¶tÃ¼leyen ve demokratik bir Ã¼lke olduÄŸunu gÃ¶stermeyen hareketler." ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic de Kosova'nÄ±n BrÃ¼ksel AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerini yerine getirmeyeceÄŸinden emin olduÄŸunu belirterek, "SÃ¶zleriniz karÅŸÄ±sÄ±nda kulaklarÄ±mÄ± tÄ±kadÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. Enerji AnlaÅŸmasÄ± konusunda bir anlaÅŸmaya varÄ±lmadÄ±. Sadece bu konunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylendi, onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m hÃ¼kÃ¼mleri yerine getirdik." diye konuÅŸtu.

SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin kurulmasÄ± hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n, anlaÅŸmanÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± oluÅŸturduÄŸunu dile getiren Vucic, Kosova meselesinin doÄŸurduÄŸu tÃ¼m zorluk ve engellerin, Mogherini ve diÄŸerlerinin destekleriyle bertaraf edilebileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

SÄ±rbistan'Ä±n her zaman diyaloÄŸa aÃ§Ä±k olduÄŸunu anÄ±msatan Vucic, Kosova ile diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini vurguladÄ±.

Vucic, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede SÄ±rbistan'Ä±n ilerleme raporunu da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, Ã¼lkesinin bilhassa ekonomi alanÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abadan mutluluk duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Mogherini, Belgrad'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda BaÅŸbakan Ana Brnabic ile de bir araya geldi.