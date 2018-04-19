AB, SÄ±rbistan'Ä±n Ã¼yelik sÃ¼recinde izlediÄŸi yoldan memnun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, "SÄ±rbistan, AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde doÄŸru bir yol izliyor. Bulgaristan'Ä±n AB DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resince yeni fasÄ±llar aÃ§Ä±lmasÄ± muhtemel." dedi.
Mogherini, 17 Nisan'da Strazburg'da yapÄ±lan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Balkan turu kapsamÄ±nda SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da temaslarda bulundu.
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Mogherini, BatÄ± Balkan turu kapsamÄ±nda ziyaret ettiÄŸi Makedonya, Arnavutluk, KaradaÄŸ ve SÄ±rbistan'Ä±n AB'ye Ã¼yelik sÃ¼reÃ§lerini deÄŸerlendirdi.
Mogherini, SÄ±rbistan'a verdiÄŸi mesajÄ±n, ikili iliÅŸkinin aksine tÃ¼m bu Ã¼lkeleri ilgilendiren bÃ¶lgesel nitelikte bir mesaj olduÄŸunu belirterek, "Bu mesaj, AB perspektifidir. Ziyaret ettiÄŸim 4 Ã¼lke arasÄ±nda bilhassa SÄ±rbistan ile KaradaÄŸ'Ä±n doÄŸru yolda ilerlediÄŸini sÃ¶yleyebilirim. SÄ±rbistan, AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde doÄŸru bir yol izliyor. Bulgaristan'Ä±n AB DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resince yeni fasÄ±llar aÃ§Ä±lmasÄ± muhtemel." ifadelerini kullandÄ±.
Mogherini, SÄ±rbistan'Ä±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, enerjisi, Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve iradesinden son derece etkilendiÄŸini vurgulayarak, "GeniÅŸleme sÃ¼recinin, AB'nin kendisine vermesi gereken bir hediye olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
Kosova meselesine deÄŸinen Mogherini, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi adÄ±na AB ara buluculuÄŸunda imzalanan BrÃ¼ksel AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerinin yerine getirilmesi gerektiÄŸini hatÄ±rlatarak, anlaÅŸmanÄ±n en Ã¶nemli hÃ¼kÃ¼mlerinden biri olan SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin kurulmasÄ±nÄ±n ve Enerji AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n elzem olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Verilen sÃ¶zlerin tutulmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Mogherini, "AntlaÅŸmanÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerinin ÅŸimdiye kadar yerine getirilmesi gerekirdi." diyerek, SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin kurulmasÄ± adÄ±na baÅŸlatÄ±lan hazÄ±rlÄ±klara saygÄ± duyduÄŸunu vurguladÄ±.
SÄ±rp Radikal Partisi (SRS) Genel BaÅŸkanÄ± Vojislav Seselj'in, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'a gelen HÄ±rvatistan Meclis BaÅŸkanÄ± Gordan Jandrokovic ve beraberindeki heyete hakaret ederek HÄ±rvatistan bayraÄŸÄ±nÄ± ezmesine de deÄŸinen Mogherini, devlet kurumlarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ her hareketi kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Mogherini, "Bunlar, SÄ±rbistan'Ä± kÃ¶tÃ¼leyen ve demokratik bir Ã¼lke olduÄŸunu gÃ¶stermeyen hareketler." ifadesini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic de Kosova'nÄ±n BrÃ¼ksel AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerini yerine getirmeyeceÄŸinden emin olduÄŸunu belirterek, "SÃ¶zleriniz karÅŸÄ±sÄ±nda kulaklarÄ±mÄ± tÄ±kadÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. Enerji AnlaÅŸmasÄ± konusunda bir anlaÅŸmaya varÄ±lmadÄ±. Sadece bu konunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylendi, onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m hÃ¼kÃ¼mleri yerine getirdik." diye konuÅŸtu.
SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin kurulmasÄ± hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n, anlaÅŸmanÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± oluÅŸturduÄŸunu dile getiren Vucic, Kosova meselesinin doÄŸurduÄŸu tÃ¼m zorluk ve engellerin, Mogherini ve diÄŸerlerinin destekleriyle bertaraf edilebileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
SÄ±rbistan'Ä±n her zaman diyaloÄŸa aÃ§Ä±k olduÄŸunu anÄ±msatan Vucic, Kosova ile diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini vurguladÄ±.
Vucic, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede SÄ±rbistan'Ä±n ilerleme raporunu da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, Ã¼lkesinin bilhassa ekonomi alanÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abadan mutluluk duyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Mogherini, Belgrad'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda BaÅŸbakan Ana Brnabic ile de bir araya geldi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸirâ€™in, Ä°brahim Ghandurâ€™u DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Rus TASS haber ajansÄ±na gÃ¶re, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Bomba ihbarÄ± nedeniyle BakanlÄ±k binasÄ±ndan 40'Ä±n Ã¼zerindeki personel tahliye edildi.
Katar Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n icra edilen deniz tatbikatÄ±na HMS Bangor Ä°ngiliz gemisinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼lkede stratejik bir deÄŸiÅŸiklik yapmak Ã¼zere tasarlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rus hava savunma sistemlerinin ABD fÃ¼zelerini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ halde angaje olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, SÄ±rbistan'Ä±n AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde doÄŸru bir yol izlediÄŸini sÃ¶yledi.
ÃœskÃ¼p Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e kursunu tamamlayan Makedonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde gÃ¶revli 24 askeri personele sertifikalarÄ± tÃ¶renle daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, Arakan eyaletindeki MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man kÃ¶ylÃ¼lere yardÄ±m ulaÅŸmasÄ±na engel olduÄŸu bildirildi.
KÃ¼ba'da gÃ¶revi bÄ±rakan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Castro halefi Diaz-Canel Bermudez'in iki dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±nÄ± ve 2021'den sonra yerine KomÃ¼nist Parti'nin liderliÄŸini Ã¼stlenmesini temenni etti.
Avrupa Komisyonu, tespit edilen denetim eksikliÄŸi nedeniyle BrezilyalÄ± 20 ÅŸirketi kara listeye aldÄ±. Karar, 15 gÃ¼n sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
BelÃ§ikalÄ± bir sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, terÃ¶ristlerin Avrupa genelinde silah eriÅŸiminin giderek kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ geÃ§en yÄ±l kazanan ICAN DirektÃ¶rÃ¼ Beatrice Fihn, ABD yÃ¶netiminden gelen Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiÃ§bir NATO Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla mÃ¼cadele etmediÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumada kilit rol oynuyor." dedi.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.