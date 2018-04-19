23:39, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Katar ve Ä°ngiltere ortak deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi





Katar Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n icra edilen deniz tatbikatÄ±na HMS Bangor Ä°ngiliz gemisinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar ve Ä°ngiltere deniz kuvvetleri, Katar kara sularÄ±nda ortak tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirdi. AÃ§Ä±klamada, tatbikatÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki savunma iÅŸ birliÄŸi Ã§erÃ§evesinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ile bÃ¶lgede istikrar ve gÃ¼venliÄŸi koruma Ã§abalarÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Katar ve Ä°ngiltere arasÄ±nda geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda savunma alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lkenin silahlÄ± kuvvetleri geÃ§en yÄ±l farklÄ± alanlarda 4 ortak askeri tatbikat yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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