23:59, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na asÄ±lsÄ±z bomba ihbarÄ±





Rus TASS haber ajansÄ±na gÃ¶re, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Bomba ihbarÄ± nedeniyle BakanlÄ±k binasÄ±ndan 40'Ä±n Ã¼zerindeki personel tahliye edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan bomba ihbarÄ± nedeniyle baÅŸkent Moskova'daki BakanlÄ±k binasÄ±nÄ±n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin incelemeleri sonucunda binada herhangi bir patlayÄ±cÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bomba ihbarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Rusya genelinde geÃ§en yÄ±l 11 EylÃ¼lâ€™den bu yana 4 binden fazla binaya yÃ¶nelik asÄ±lsÄ±z bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ihbarlar nedeniyle 2,6 milyondan fazla insanÄ±n binalardan tahliye edildiÄŸi belirtiliyor.

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