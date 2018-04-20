Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ghandur gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ghandurâ€™un gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kararnamede Ghandurâ€™un hangi gerekÃ§eyle gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸirâ€™in, Ä°brahim Ghandurâ€™u DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Rus TASS haber ajansÄ±na gÃ¶re, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Bomba ihbarÄ± nedeniyle BakanlÄ±k binasÄ±ndan 40'Ä±n Ã¼zerindeki personel tahliye edildi.
Katar Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n icra edilen deniz tatbikatÄ±na HMS Bangor Ä°ngiliz gemisinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼lkede stratejik bir deÄŸiÅŸiklik yapmak Ã¼zere tasarlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rus hava savunma sistemlerinin ABD fÃ¼zelerini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ halde angaje olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, SÄ±rbistan'Ä±n AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde doÄŸru bir yol izlediÄŸini sÃ¶yledi.
ÃœskÃ¼p Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e kursunu tamamlayan Makedonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde gÃ¶revli 24 askeri personele sertifikalarÄ± tÃ¶renle daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, Arakan eyaletindeki MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man kÃ¶ylÃ¼lere yardÄ±m ulaÅŸmasÄ±na engel olduÄŸu bildirildi.
KÃ¼ba'da gÃ¶revi bÄ±rakan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Castro halefi Diaz-Canel Bermudez'in iki dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±nÄ± ve 2021'den sonra yerine KomÃ¼nist Parti'nin liderliÄŸini Ã¼stlenmesini temenni etti.
Avrupa Komisyonu, tespit edilen denetim eksikliÄŸi nedeniyle BrezilyalÄ± 20 ÅŸirketi kara listeye aldÄ±. Karar, 15 gÃ¼n sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
BelÃ§ikalÄ± bir sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, terÃ¶ristlerin Avrupa genelinde silah eriÅŸiminin giderek kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ geÃ§en yÄ±l kazanan ICAN DirektÃ¶rÃ¼ Beatrice Fihn, ABD yÃ¶netiminden gelen Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiÃ§bir NATO Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla mÃ¼cadele etmediÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumada kilit rol oynuyor." dedi.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.