00:24, 20 Nisan 2018 Cuma

Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ghandur gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±





CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸirâ€™in, Ä°brahim Ghandurâ€™u DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ghandurâ€™un gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Kararnamede Ghandurâ€™un hangi gerekÃ§eyle gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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