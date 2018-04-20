09:08, 20 Nisan 2018 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 20 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ 150. YÄ±l ProgramÄ±'na katÄ±lacak, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidanâ€™Ä± kabul edecek, YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.



(Ä°stanbul/15.00/18.00/19.00)Â



2- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.



(TBMM/14.00)Â



4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.



(Ankara/10.00)Â





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼â€™nde KKTC Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Ã–zdil Nami ve beraberindeki heyeti kabul edecek.



(Ankara/11.00)Â



2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Esenler, BayrampaÅŸa, EyÃ¼p ve GaziosmanpaÅŸa'da AK Parti 5. KadÄ±n KollarÄ± OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongrelerine katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/10.00/12.00/14.00/16.00)Â



3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, "Perakendede KadÄ±nÄ±n GÃ¼cÃ¼" temalÄ± programÄ±n ardÄ±ndan "BacÄ±yan-Ä± Rum TÃ¼rkiye'nin Ãœreten KadÄ±nlarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni"ne iÅŸtirak edecek.



(Ä°stanbul/09.00/15.00)Â



4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, ÅžÄ±rnak Ãœniversitesi Åžehircilik Zirvesi ile Ä°dil'de Toplu Tesis AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, Toplum YararÄ±na Ã‡alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda Ä°dilli kadÄ±nlarÄ± ziyaret edecek, 15 Temmuz ParkÄ± ile Mesire AlanÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.



(ÅžÄ±rnak/10.00-16.30)Â



5- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenecek Anadolu AteÅŸi dans gÃ¶sterisinden Ã¶nce basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacak.



(Åžanghay)



6- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, bir aileye taziye ziyaretinde bulunacak, AK Parti Afyonkarahisar KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne ve Afyonkarahisar Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.



(Afyonkarahisar/11.30-15.30)Â



7- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, MEB Åžura Salonu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla "SaÄŸlÄ±klÄ± Tayfa Rafadan Tayfa" adlÄ± mÃ¼zikalin Ã¶zel gÃ¶sterimine katÄ±lacak.



(Ankara/16.00)Â





EKONOMÄ°



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, ABD'de UluslararasÄ± Para Fonu-DÃ¼nya BankasÄ± Bahar ToplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek



- ÅžimÅŸek, G20 BakanlarÄ± ve Merkez BankasÄ± BaÅŸkanlarÄ± toplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek.



(Washington)Â



2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, "KOBÄ°â€™lerde DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Zirvesi" ile BakanlÄ±kta "KKTC Ekonomi ve Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TSE ArasÄ±nda Standardizasyon ve Uygunluk DeÄŸerlendirme AlanÄ±nda Ä°ÅŸ birliÄŸi ProtokolÃ¼"nÃ¼n imza tÃ¶renine katÄ±lacak.Â



(Ankara/09.30/13.30)Â



3- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonunun UlaÅŸtÄ±rmadan Sorumlu Ãœyesi Violeta Bulc ile HalkalÄ± ve Ã‡erkezkÃ¶y tren istasyonlarÄ±nÄ± ziyaret edecek. Arslan ve Bulc, gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.



- Arslan, TÃ¼rk Sivil HavacÄ±lÄ±k Akademisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine de katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/09.45/11.30/12.15/16.00)Â



4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± nisan ayÄ±na iliÅŸkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/14.30)Â



5- TÃœÄ°K, mart ayÄ± konut satÄ±ÅŸ istatistikleri ile yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã¼retici fiyat endeksini ve nisan ayÄ± tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)



6- TOBB, mart ayÄ±nda kurulan ve kapanan ÅŸirketlere iliÅŸkin istatistikleri yayÄ±mlayacak.



(Ankara/10.00)



7- Ã‡eÅŸme AlaÃ§atÄ± HavalimanÄ± ihalesi, DHMÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lacak.



(Ankara/10.00)Â (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)











DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleri ile bir araya gelecek.



(LefkoÅŸa)



2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â





GÃœNCEL



1- Åžair Cemal Safi, Bilkent DoÄŸramacÄ±zade Ali PaÅŸa Camisi'nde Ã¶ÄŸleyin dÃ¼zenlenecek cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacak.



(Ankara)Â



2- FETÃ– davalarÄ±



- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgali ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸiminde, AcÄ±badem'deki TÃ¼rk Telekom binasÄ± iÅŸgal edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken Ã§Ä±kan olaylarda, AcÄ±badem Mahallesi MuhtarÄ± Mete SertbaÅŸ dahil 6 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin tutuklu 41 askerin yargÄ±lanmasÄ± Ä°stanbul 27 AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesinde sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸiminde, aralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 133'Ã¼ tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, Ä°stanbul Hava Harp Okulunda gÃ¶revli subaylarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 33'Ã¼ tutuklu, 43 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince BakÄ±rkÃ¶y Adliyesinde sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸiminde 5'inci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, 36 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Gaziantep 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Gaziantep/09.30)







SPOR



1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 30. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°stanbul/20.00)



2- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasÄ±, AltÄ±nordu-Grandmedical Manisaspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.



(Ä°zmir/18.00)Â



3- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finali, Dinamo Kursk-UMMC Ekaterinburg ve Sopron-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi maÃ§larÄ±yla start alacak.



(Sopron/18.00/21.00)



4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off Ã§eyrek final serisinde FenerbahÃ§e-Baskonia ve Olympiakos-Zalgiris maÃ§larÄ± oynanacak.



(Ä°stanbul/20.45/Atina/21.15)Â