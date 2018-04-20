Nepal'de uÃ§ak pistten Ã§Ä±ktÄ±

Binlerce Filistinli "Åžehitler ve Esirler CumasÄ±" iÃ§in Gazze'de

Ä°srail ablukasÄ± altÄ±nda 2006'dan beri bÃ¼yÃ¼k bir insani kriz yaÅŸayan Gazze Åžeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterileri kapsamÄ±nda bugÃ¼n de "Åžehitler ve Esirler CumasÄ±" adÄ± verilen " gÃ¶steriler iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda tooplanmaya baÅŸladÄ±.