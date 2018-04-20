09:23, 20 Nisan 2018 Cuma

Ä°srail'deki Filistinlilerden 'Nekbe' gÃ¶sterisi





Ä°srail'de yaÅŸayan binlerce Filistinli, Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 70'inci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Hayfa kentinde gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'de yaÅŸayan binlerce Filistinli,Â Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket)Â 70'inci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyleÂ Hayfa kentindegÃ¶steri dÃ¼zenledi. Hayfa'nÄ±n gÃ¼neyindeki Atlit kÃ¶yÃ¼ndeÂ "Sizin (Ä°sraillilerin) baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼nÃ¼z, bizim Nekbe (BÃ¼yÃ¼k Felaket) gÃ¼nÃ¼mÃ¼z"Â adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶steriye, siyasi hareketlerden ve halk komitelerinden binlerce Filistinli katÄ±ldÄ±. "DÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±ndan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yok" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan Filistinliler, "BaÅŸkenti KudÃ¼s olan Filistin" sloganlarÄ± attÄ±. GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda Ä°srail polisinin de yollara barikatlar kurduÄŸu gÃ¶zlendi. Hayfa'nÄ±n 12 kilometre gÃ¼neyinde bulunan Atlit'in Filistinli sakinleri, 1948 yÄ±lÄ±nda zorla gÃ¶Ã§ ettirilmiÅŸ, yerlerine Ä°srailliler yerleÅŸtirilmiÅŸti. Ä°srail'de yaÅŸayan Filistinliler, her yÄ±l Nekbe'nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±na dikkati Ã§ekmek iÃ§in zorla gÃ¶Ã§ ettirildikleri kÃ¶ylerde gÃ¶steri dÃ¼zenliyor. Filistin raporlarÄ±, 1948 yÄ±lÄ±nda 531 kÃ¶yÃ¼n etnik temizliÄŸe maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ve yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veriyor. Filistinliler, Ä°srail'in, 14 MayÄ±s 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi topraklarda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe olarak anÄ±yor.

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