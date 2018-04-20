Kolombiya'da ELN-EPL Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda 2 sivil Ã¶ldÃ¼

Kolombiya'da yasa dÄ±ÅŸÄ± sol silahlÄ± gruplar Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (ELN) ve Halk KurtuluÅŸ Ordusu (EPL) arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada iki sivil Ã¶ldÃ¼.Â

Venezuela sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lge Catatumbo'da koka Ã¼retimi ve yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerini kontrol etmek Ã¼lkedeki iki isyancÄ± silahlÄ± sol grup ELN ile "Los Pelusos" olarak da bilinen EPL arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Ulusal basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, San Calixto kenti kÄ±rsalÄ±ndaki bir mahallede yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda iki sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye ulaÅŸabilen bir belediye yetkilisi, sayÄ±sÄ± tam olarak bilinmeyen yaralÄ±lar arasÄ±nda 14 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun da bulunduÄŸunu aktardÄ±.

Yetkili, kimsenin sokaÄŸa Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ± ve bir evin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesine ancak bir ambulans sayesinde ulaÅŸabildikleri bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â

Catatumbo bÃ¶lgesindeki baÅŸka bir noktada ise resmi bir binaya, motosikletli kiÅŸilerce el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da binada hasar meydana geldi.Â

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Ã§atÄ±ÅŸmalardan 20 binin Ã¼zerinde insanÄ±n etkilendiÄŸini, 12 binden fazla KolombiyalÄ±nÄ±n, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve su gibi kamu hizmetlerinden yararlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 40 gÃ¼ndÃ¼r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 14 Mart'tan bu yana 2 binin Ã¼zerinde insan yaÅŸadÄ±klarÄ± yeri terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â

BÃ¶lgede ELN ve EPL dÄ±ÅŸÄ±nda uyuÅŸturucu ticareti ve koka Ã¼retimini kontrol eden paramiliter gÃ¼Ã§lerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok silahlÄ± Ã§ete varlÄ±k gÃ¶steriyor.