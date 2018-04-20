Kolombiya'da ELN-EPL Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda 2 sivil Ã¶ldÃ¼

Kolombiya'da yasa dÄ±ÅŸÄ± sol silahlÄ± gruplar Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (ELN) ve Halk KurtuluÅŸ Ordusu (EPL) arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada iki sivil Ã¶ldÃ¼.Â
Venezuela sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lge Catatumbo'da koka Ã¼retimi ve yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerini kontrol etmek Ã¼lkedeki iki isyancÄ± silahlÄ± sol grup ELN ile "Los Pelusos" olarak da bilinen EPL arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
Ulusal basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, San Calixto kenti kÄ±rsalÄ±ndaki bir mahallede yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda iki sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye ulaÅŸabilen bir belediye yetkilisi, sayÄ±sÄ± tam olarak bilinmeyen yaralÄ±lar arasÄ±nda 14 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun da bulunduÄŸunu aktardÄ±.
Yetkili, kimsenin sokaÄŸa Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ± ve bir evin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesine ancak bir ambulans sayesinde ulaÅŸabildikleri bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â
Catatumbo bÃ¶lgesindeki baÅŸka bir noktada ise resmi bir binaya, motosikletli kiÅŸilerce el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da binada hasar meydana geldi.Â
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Ã§atÄ±ÅŸmalardan 20 binin Ã¼zerinde insanÄ±n etkilendiÄŸini, 12 binden fazla KolombiyalÄ±nÄ±n, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve su gibi kamu hizmetlerinden yararlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 40 gÃ¼ndÃ¼r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 14 Mart'tan bu yana 2 binin Ã¼zerinde insan yaÅŸadÄ±klarÄ± yeri terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â
BÃ¶lgede ELN ve EPL dÄ±ÅŸÄ±nda uyuÅŸturucu ticareti ve koka Ã¼retimini kontrol eden paramiliter gÃ¼Ã§lerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok silahlÄ± Ã§ete varlÄ±k gÃ¶steriyor.
Adolf Hitler'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde baÅŸkent Stockholm'de belediye binasÄ± dahil 3 resmi binada, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan Nazi bayraÄŸÄ± dalgalandÄ±rÄ±ldÄ±
Yunanistan Savunma Bakan Vekili Kouvelis, "Fransa'nÄ±n finansal kiralama yoluyla bize iki fÄ±rkateyn saÄŸlayacaÄŸÄ± doÄŸru, sonraki adÄ±m iki fÄ±rkateyn daha almak olacak" dedi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler yolsuzlukla mÃ¼cadele iÃ§in Ã–zbekistan'a 8 milyon dolar ayÄ±racak
Japonya'nÄ±n Miyazaki bÃ¶lgesinde yer alan ve 1768 yÄ±lÄ±ndan bu yana aktif olmayan volkanÄ±n, 250 yÄ±l sonra kÃ¼l ve duman pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±nda 2006'dan beri bÃ¼yÃ¼k bir insani kriz yaÅŸayan Gazze Åžeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterileri kapsamÄ±nda bugÃ¼n de "Åžehitler ve Esirler CumasÄ±" adÄ± verilen " gÃ¶steriler iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda tooplanmaya baÅŸladÄ±.
GÃ¼ney ve Kuzey Kore liderleri arasÄ±nda Ã¶zel telefon hattÄ± kuruldu
Ermenistan'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Sarkisyan'Ä±n baÅŸbakan seÃ§ilmesine karÅŸÄ± cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler devam ederken, dÃ¼nden bu yana en az 120 protestocunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in Merkezi Televizyonu, Ulusal Radyosu ve UluslararasÄ± Radyosunun birleÅŸmesiyle oluÅŸan "Ã‡in Medya Grubu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirildi.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan Ã‡in'e Kuran-Ä± Kerim ve hadis kitaplarÄ±nÄ±n tercÃ¼melerini gÃ¶nderebiliriz. Dini eÄŸitim almak isteyen Ã‡inli MÃ¼slÃ¼manlar TÃ¼rkiye'deki ilahiyat fakÃ¼ltelerinde lisans ya da yÃ¼ksek lisans dÃ¼zeyinde eÄŸitim alabilirler" dedi
Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Herber Kickl, meclise sunulan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± katÄ± kurallarÄ± iÃ§eren gÃ¼venlik yasa tasarÄ±larÄ±ndan dolayÄ± protesto edildi
Tacikistan'da, bir imam Selefilik daveti yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r makamlarÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lmak istenen 218 yÄ±llÄ±k Filistin haritasÄ±nÄ± ele geÃ§irdi.
Suudi Arabistan'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun dÃ¼nkÃ¼ yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kazak lider Nazarbayev'in TÃ¼rkiye'ye resmi bir ziyaret edeceÄŸi bildirildi
PKK/YPG/SDGâ€™nin siyasi kolunun ABDâ€™de temsilcilik kaydÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Catatumbo bÃ¶lgesinde San Calixto kenti kÄ±rsalÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada iki sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, aralarÄ±nda 14 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun da bulunduÄŸu bazÄ± kiÅŸiler yaralandÄ±