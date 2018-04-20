09:44, 20 Nisan 2018 Cuma

Nazarbayev resmi bir ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelecek





Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun dÃ¼nkÃ¼ yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kazak lider Nazarbayev'in TÃ¼rkiye'ye resmi bir ziyaret edeceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve KazakistanlÄ± mevkidaÅŸÄ±nÄ±n Ankaraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbaevâ€™in TÃ¼rkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacaÄŸÄ± belirtildi. TÃ¼rk ve Kazak heyetleri ayrÄ±ca, cumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Nursultan Nazarbaevâ€™in baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi Ã¼st dÃ¼zey stratejik iÅŸbirliÄŸi konseyi toplantÄ±sÄ±na hazÄ±rlandÄ±klarnÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki en Ã¶nemli iÅŸbirliÄŸi ulaÅŸÄ±m, tarÄ±m, kÃ¼Ã§Ã¼k ve orta Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmeler ve turizm alanÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ä°kili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rkiye'nin Kazakistan'Ä±n Ã¶ncelikli yatÄ±rÄ±m ortaÄŸÄ± olmaya devam ettiÄŸi belirtildi. Ä°ki Ã¼lkenin ortak "Yeni Sinerji" ekonomik programÄ± uygulamasÄ± sayesinde TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Kazakistanâ€™da 1.4 milyar dolar tutarÄ±nda 32 proje gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 2017 yÄ±lÄ±nda, Kazakistan ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki ticaret cirosu bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 28 oranÄ±nda artarak 1,9 milyar dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.





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