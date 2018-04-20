Afrin'deki patlamada bir asker ÅŸehit oldu

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndaÂ AfrinÂ bÃ¶lgesindekiÂ arama tarama faaliyetleriÂ esnasÄ±ndaÂ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu birÂ askerinÂ ÅŸehitÂ olduÄŸu bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, 19 Nisan'da Afrin bÃ¶lgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yunanistan'da darbecinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Karar Yunanistanâ€™Ä±n darbecileri kollayan bir Ã¼lke olduÄŸunu bir kez daha ortaya koymuÅŸtur." ifadeleri kullanÄ±larak sert tepki gÃ¶sterildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Muharrem Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki tren garÄ± yakÄ±nlarÄ±nda iki trenin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±nda 54 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin, Ä°stanbul merkezli 6 ilde 51 adrese dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Ã§eÅŸitli mesleklerden 33 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–/PDY'nin, Orta Afrika Ã¼lkesi Gabon'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik MÄ°T tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonla TÃ¼rkiye'ye getirilen 3 ÅŸÃ¼phelinin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" ve "uluslararasÄ± casusluk" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi
AK Parti ve MHP'nin, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018'de yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin ortak seÃ§im Ã¶nergesi, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
Katar'Ä±n ev sahipliÄŸindeki Åžahin-20 TatbikatÄ±, TÃ¼rkiye'nin de katÄ±lÄ±mÄ±yla 22-29 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda gerekli deÄŸiÅŸikliklerin hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan komisyonun Ã¼yeleriyle bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, 4 saat 15 dakika sÃ¼rdÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine dinleme cihazÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada 10 sanÄ±k, 7 ay ile 54 yÄ±l 6 ay arasÄ±nda hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, "Birlikte ne yapabiliriz bu Ã¶nemli, sizle birlikte olursa kalÄ±cÄ± olur. Sadece maddi ve teknik destek deÄŸil, yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ noktasÄ±nda da destek verebiliriz" dedi
Ankara merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi.
24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸecek olan erken seÃ§imin kapsadÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerden bazÄ±larÄ± milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ± yetkilerinin geniÅŸletilmesi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Aile ve Dini Rehberlik Daire BaÅŸkanÄ± Akbulut, "Bir din adamÄ±nÄ±n gÃ¶revi, 'Åžu yapÄ± tehlikeli, bu yapÄ± korkunÃ§, bu yapÄ± dehÅŸet veriyor' mesajÄ±nÄ± vermek deÄŸil, sorumluluÄŸu altÄ±ndakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapÄ±dan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ oturumuna katÄ±ldÄ±.