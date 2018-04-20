09:54, 20 Nisan 2018 Cuma

Afrin'deki patlamada bir asker ÅŸehit oldu



Foto: ArÅŸiv

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndaÂ AfrinÂ bÃ¶lgesindekiÂ arama tarama faaliyetleriÂ esnasÄ±ndaÂ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu birÂ askerinÂ ÅŸehitÂ olduÄŸu bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, 19 Nisan'da Afrin bÃ¶lgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

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