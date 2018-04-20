10:35, 20 Nisan 2018 Cuma

MÄ±sÄ±r'da 218 yÄ±llÄ±k Filistin haritasÄ± ele geÃ§irildi



Foto: ArÅŸiv

MÄ±sÄ±r makamlarÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lmak istenen 218 yÄ±llÄ±k Filistin haritasÄ±nÄ± ele geÃ§irdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r makamlarÄ±nÄ±n, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lmak istenen 218 yÄ±llÄ±k bir Filistin haritasÄ± ele geÃ§irdiÄŸi belirtildi. Kahire UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndaki kaynaklarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ve MÄ±sÄ±r haber ajansÄ± MENA'da yer alan aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r makamlarÄ±nÄ±n, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lmak istenen sÃ¶z konusu nadir eseri ele geÃ§irdiÄŸi ifade edildi. HaritanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmak istendiÄŸi yerle ilgili bilgi verilmeyen aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r makamlarÄ±nÄ±n bu haritayÄ± Kitap ve Belgeler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edeceÄŸi duyuruldu. AÃ§Ä±klamada, Ã¼zerinde Almanca 1800 yÄ±lÄ± kaydÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼len eserin 37x43 santimetre ebadÄ±nda olduÄŸu ifade edildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.