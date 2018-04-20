10:41, 20 Nisan 2018 Cuma

15 yeni Ã¼niversite kuruluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HÃ¼kÃ¼met, 15 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± TBMM'ye sundu.

Ä°kisi vakÄ±f olmak Ã¼zere 15 Ã¼niversite kuruluyor;Â Ä°stanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, Ä°nÃ¶nÃ¼, SelÃ§uk, Erciyes Ã¼niversitelerinin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri,Â yeni kurulacak Ã¼niversitelere baÄŸlanÄ±yor.

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu ile BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun TasarÄ±sÄ±, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu.

TasarÄ±, Ã¶zel okullar ile Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurt ve benzeri kurumlarÄ±n taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmaz mallarÄ±nÄ±n haczi, yapÄ±lan takipler hariÃ§ olmak Ã¼zere iÃ§inde bulunulan eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± sonunda yapÄ±lacak.

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n merkez teÅŸkilatlarÄ±na ait kadrolarÄ±ndaki mÃ¼fettiÅŸ, denetÃ§i ve uzman personeli, YÃ–K'Ã¼n talebi Ã¼zerine YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Denetleme Kurulunda, 2 yÄ±la kadar gÃ¶revlendirilebilecek.

YÃ–K, gÃ¶zetim ve denetim gÃ¶revi kapsamÄ±nda, vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n iliÅŸkili kiÅŸiler ile yaptÄ±klarÄ± mal veya hizmet alÄ±m ya da satÄ±mlarÄ±na veya parasal hareketlere iliÅŸkin olarak bu kiÅŸilerden bilgi ve belge isteyebilecek ya da inceleme talep edebilecek.

Ä°liÅŸkili kiÅŸi, kurucu vakÄ±f ve vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n mÃ¼tevelli heyet Ã¼yeleri ve yÃ¶neticilerinin ilgili bulunduÄŸu gerÃ§ek kiÅŸi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakÄ±mÄ±ndan doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak baÄŸlÄ± bulunduÄŸu ya da nÃ¼fuzu altÄ±nda bulundurduÄŸu gerÃ§ek kiÅŸi veya kurumlarÄ± ifade edecek.

MÃ¼tevelli heyet Ã¼yeleri ve yÃ¶neticilerin eÅŸleri, mÃ¼tevelli heyet Ã¼yeleri ve yÃ¶neticilerin veya eÅŸlerinin Ã¼stsoy ve altsoyu ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ derece dahil yansoy hÄ±sÄ±mlarÄ± ve kayÄ±n hÄ±sÄ±mlarÄ± da iliÅŸkili kiÅŸi sayÄ±lacak.

YÃ–K, vakÄ±f Ã¼niversitelerinin yurt dÄ±ÅŸÄ± mali ve finansal iliÅŸkilerinin denetimini, ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndan talep edebilecek.

VakÄ±f Ã¼niversitelerinin satÄ±m, kiralama, mal ve hizmet alÄ±mlarÄ± ile yapÄ±m iÅŸlerinde uyacaklarÄ± usul ve esaslar, YÃ–K tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan yÃ¶netmelikle belirlenecek.

YÃ–K'te ihtiyaÃ§ duyulan uzman personel, 3 yÄ±llÄ±k sÃ¼re zarfÄ±nda diÄŸer kurumlardan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu UzmanÄ± olarak atanabilecek. AtanacaklarÄ±n sayÄ±sÄ±, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu UzmanÄ± kadro sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini geÃ§emeyecek.

ÃœNÄ°VERSÄ°TE Ä°SÄ°MLERÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR

TasarÄ±yla Mustafa Kemal Ãœniversitesi'nin adÄ± "Hatay Mustafa Kemal Ãœniversitesi", DumlupÄ±nar Ãœniversitesi'nin adÄ± "KÃ¼tahya DumlupÄ±nar Ãœniversitesi", Okan Ãœniversitesi'nin adÄ± "Ä°stanbul Okan Ãœniversitesi", NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi'nin adÄ± "TekirdaÄŸ NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi" olarak deÄŸiÅŸtiriliyor.

PERSONELÄ°N GELÄ°R VERGÄ°SÄ° KESÄ°NTÄ°SÄ° EÄžÄ°TÄ°ME AYRILACAK

Ã–ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n en az yÃ¼zde 50'si tam burslu olan ve toplam Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n en az yÃ¼zde 50'si tezli yÃ¼ksek lisans ve doktora programlarÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸan vakÄ±f Ã¼niversitelerinde Ã§alÄ±ÅŸan personelin Ã¼cretlerinden kesilecek gelir vergisi tutarÄ±, Ã¶zel bir hesaba aktarÄ±lacak.

Bu kaynak, vakÄ±f Ã¼niversitenin eÄŸitim, Ã¶ÄŸretim, araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme, her tÃ¼rlÃ¼ yatÄ±rÄ±m harcamalarÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi giderler iÃ§in kullanÄ±lacak.

Ã–zel hesabÄ±n oluÅŸturulmasÄ±, kullanÄ±mÄ±, denetimine iliÅŸkin usul ve esaslar Maliye ve Milli EÄŸitim bakanlÄ±klarÄ± ile YÃ–K tarafÄ±ndan belirlenecek.

YENÄ° ÃœNÄ°VERSÄ°TELER KURULUYOR

TasarÄ±yla TÃ¼rk Balkan EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r ve SaÄŸlÄ±k VakfÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbul Tuna Ãœniversitesi ve Ses SaÄŸlÄ±k EÄŸitim ve Spor VakfÄ± tarafÄ±ndan Ä°zmir TÄ±naztepe Ãœniversitesi adÄ±yla iki vakÄ±f Ã¼niversitesi ve 13 yeni Ã¼niversite kuruluyor.

Ä°stanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, Ä°nÃ¶nÃ¼, SelÃ§uk, Erciyes Ã¼niversitelerinin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri, yeni kurulacak Ã¼niversitelere baÄŸlanÄ±yor.

Konya Ãœniversitesi kurulacak. SelÃ§uk Ãœniversitesine baÄŸlÄ± MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi, MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi ile Teknik Bilimler Meslek YÃ¼ksekokulunun isimleri deÄŸiÅŸtirilerek bu Ã¼niversiteye baÄŸlanacak.

KÃ¼tahya'da kurulacak KÃ¼tahya SaÄŸlÄ±k Ãœniversitesi, KÃ¼tahya DumlupÄ±nar Ãœniversitesine ait bazÄ± fakÃ¼lte ve yÃ¼ksekokullarÄ±n da yer alacaÄŸÄ± birimlerden meydana gelecek.

Malatya Turgut Ã–zal Ãœniversitesi kurulacak. Bu Ã¼niversite, Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesine baÄŸlÄ± Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesi, Ziraat FakÃ¼ltesi, Battalgazi Meslek YÃ¼ksekokulu, YeÅŸilyurt Meslek YÃ¼ksekokulunun da olduÄŸu birimlerden oluÅŸacak.

Ä°stanbul'da kurulacak Ä°stanbul Ä°bni Sina Ãœniversitesine, Ä°stanbul Ãœniversitesine ait DiÅŸ HekimliÄŸi FakÃ¼ltesi, Florence Nightingale HemÅŸirelik FakÃ¼ltesi, Hasan Ali YÃ¼cel EÄŸitim FakÃ¼ltesi, Ä°letiÅŸim, Ä°ÅŸletme, Orman, SaÄŸlÄ±k Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakÃ¼lteleri, adÄ± Ã‡apa TÄ±p FakÃ¼ltesi olarak deÄŸiÅŸtirilecek Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi ile bazÄ± meslek yÃ¼ksekokullarÄ± baÄŸlanacak.

Ankara'da Ankara HacÄ± Bayram Veli Ãœniversitesi adÄ±yla yeni bir Ã¼niversite kurulacak. Ãœniversiteye; Gazi Ãœniversitesine ait DiÅŸ HekimliÄŸi, EczacÄ±lÄ±k, Hukuk, Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler, Ä°letiÅŸim, MimarlÄ±k, MÃ¼hendislik, SaÄŸlÄ±k Bilimleri ve TÄ±p fakÃ¼lteleri ile bazÄ± yÃ¼ksekokullarÄ± baÄŸlanacak.

Daha Ã¶nce Sakarya Ãœniversitesine baÄŸlÄ± bazÄ± fakÃ¼lte ve yÃ¼ksekokullarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi, Mersin Ãœniversitesine baÄŸlÄ± bazÄ± fakÃ¼lte ve yÃ¼ksekokullarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Tarsus Ãœniversitesi, Karadeniz Teknik Ãœniversitesine baÄŸlÄ± bazÄ± fakÃ¼lte ve yÃ¼ksekokullarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Trabzon Ãœniversitesi, Erciyes Ãœniversitesine baÄŸlÄ± bazÄ± fakÃ¼lte ve yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Kayseri Ãœniversitesi; KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesine baÄŸlÄ± bazÄ± Ã¼niversite ve yÃ¼ksekokullarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± KahramanmaraÅŸ Ä°stiklal Ãœniversitesi aÃ§Ä±lacak.

Samsun'da Samsun Ãœniversitesi, Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesi de yeni kurulacak Ã¼niversiteler arasÄ±nda yer alacak.

Ã–ZEL Ã–ÄžRETÄ°M KURUMU Ã‡ALIÅžANLARINDA ARANACAK ÅžARTLAR

Mesleki EÄŸitim Kanununu yarÄ±nca hak kazanÄ±lan denklik belgeleri ile alÄ±nmÄ±ÅŸ kalfalÄ±k, ustalÄ±k, iÅŸ yeri aÃ§ma ve usta Ã¶ÄŸreticilik belgeleri geÃ§erli sayÄ±lacak.

Ã–zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n kurucusu, temsilcisi ve personelinde aranacak ÅŸartlar yeniden belirleniyor.

Bu kiÅŸilerde, belirtilen sÃ¼reler geÃ§miÅŸ olsa bile kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ± ya da affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile devletin egemenlik alametlerine ve organlarÄ±nÄ±n saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na, devletin gÃ¼venliÄŸine, anayasal dÃ¼zene, milli savunmaya, devlet sÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± suÃ§lar, zimmet, rÃ¼ÅŸvet, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±, cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lardan ceza almamÄ±ÅŸ olmasÄ± veya haklarÄ±nda bu suÃ§lardan dolayÄ± kovuÅŸturma bulunmamasÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine ya da devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara Ã¼yeliÄŸi, irtibatÄ± olmamasÄ± ÅŸartÄ± aranacak.