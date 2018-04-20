10:40, 20 Nisan 2018 Cuma

Tacikistan'da emekli Selefi imama 6 yÄ±l hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tacikistan'Ä±n Khujand ÅŸehir mahkemesi emekli bir imamÄ± Selefilik hareketine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve onun propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in suÃ§lu bularak 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.

Khujand mahkemesindeki ismi aÃ§Ä±klanmayan bir kaynaÄŸa gÃ¶re, 35 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah Saydulloev 2004-2007 dÃ¶neminde Suudi Arabistanâ€™da eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ ve vatanÄ±na dÃ¶ndÃ¼kten sonra SarÄ± Sang mescidi imamÄ± oldu. Cami cemaati imamÄ±n namazlarÄ± farklÄ± ÅŸekilde kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit oldular.

Cemaatten bir kiÅŸi mahkeme oturumunda imamÄ±n gerÃ§ekten Selefiler gibi namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve camiye gelenleri bÃ¶yle namaz kÄ±lmaya davet ettiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°mam Abdullah Saydulloev ise mahkemede avukat yardÄ±mÄ±nÄ± ve kendini savunmayÄ± reddetti.

Saydulloev 2017 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda evinde tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Polisler onun evinde 200'e yakÄ±n yasaklanmÄ±ÅŸ dini eser bulmuÅŸtu. Haberde ÅŸu anda imamÄ±n Arap Ã¼lkelerinden birinde bulunan iki erkek kardeÅŸinin de arananlar listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Resmi verilere gÃ¶re, 2016 yÄ±ldan sonra Sogd ilinde Ã¼lkede yasaklanan "MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler" ve "Selefi" hareketlerine Ã¼yelikle suÃ§lanan 20'den fazla imam tutuklandÄ±.



