Çin'deki Müslümanlara Türkiye'de eğitim önerisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'den Çin’e Kuran-ı Kerim ve hadis kitaplarının Çince tercümelerinin gönderilebileceğini belirterek, dini eğitim almak isteyen Çinli Müslümanların da Türkiye’de lisans ve yüksek lisans okuyabileceğini söyledi.
Bakan Kurtulmuş, Şanghay’ın asırlık Şiaotaoyüen Camisi'nde Şanghay Müftüsü Musa Cin ile görüştü.
Görüşmede, Çin’deki Müslümanlarla ilişkileri daha sıcak tutmak istediklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin buradaki Müslüman toplumun bilgilendirilmesi için destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.
Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığından Çin’e Kuran-ı Kerim, hadis kitaplarının tercümelerinin gönderilebileceğini ifade ederek, dini eğitim almak isteyen Çinli Müslümanların da Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde lisans ya da yüksek lisans seviyesinde eğitim görebileceğini dile getirdi.
İki ülkenin Müslümanları arasında sıcak ilişkilerin kurulması noktasında bu etkileşimlerin katkısı olacağını kaydeden Bakan Kurtulmuş, ayrıca Müslüman toplumların birbirini daha yakından tanımaları için din adamlarına büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.
“Bütün dünyada yaklaşık 1,5 milyarı aşkın Müslüman olarak bir ailenin fertlerini oluşturuyoruz. Birbirimizden daha fazla haberdar olmamız, kültürlerimize, birikimlerimize daha fazla vakıf olmamız lazım.” diyen Kurtulmuş, Müslümanların birbirleriyle bu şuurla kuracağı ilişkinin dünya barışı için de teminat olacağını dile getirdi.
Şanghay Müftüsü İmam Musa Cin de Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını söyledi.
Kentte 8 cami olduğunu ve 130 bin civarında Müslüman yaşadığını söyleyen İmam Musa Cin, dışarıdan gelenlerle birlikte Müslüman nüfusun 200 bine çıktığını dile getirdi.
Görüşme sonunda Kurtulmuş, Müftü Musa Cin’e Kuran-ı Kerim hediye etti. Kurtulmuş, akabinde camideki Müslümanlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çin'de yaşayan 56 etnik azınlıktan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.
Huilerin ve Uygurların ayrıca Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken, bazı eyaletlerde Müslümanlara ait otonom vilayetler de yer alıyor.
Adolf Hitler'in doğum gününde başkent Stockholm'de belediye binası dahil 3 resmi binada, kimliği belirsiz kişiler tarafından Nazi bayrağı dalgalandırıldı
Yunanistan Savunma Bakan Vekili Kouvelis, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak" dedi
Birleşmiş Milletler yolsuzlukla mücadele için Özbekistan'a 8 milyon dolar ayıracak
Japonya'nın Miyazaki bölgesinde yer alan ve 1768 yılından bu yana aktif olmayan volkanın, 250 yıl sonra kül ve duman püskürttüğü bildirildi
İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri kapsamında bugün de "Şehitler ve Esirler Cuması" adı verilen " gösteriler için Gazze sınırında tooplanmaya başladı.
Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında özel telefon hattı kuruldu
Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Sarkisyan'ın başbakan seçilmesine karşı cuma gününden bu yana düzenlenen gösteriler devam ederken, dünden bu yana en az 120 protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.
Çin Merkezi Televizyonu, Ulusal Radyosu ve Uluslararası Radyosunun birleşmesiyle oluşan "Çin Medya Grubu"nun açılışı dün gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Çin'e Kuran-ı Kerim ve hadis kitaplarının tercümelerini gönderebiliriz. Dini eğitim almak isteyen Çinli Müslümanlar Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde lisans ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim alabilirler" dedi
Avusturya İçişleri Bakanı Herber Kickl, meclise sunulan sığınmacı ve yabancı karşıtı katı kuralları içeren güvenlik yasa tasarılarından dolayı protesto edildi
Tacikistan'da, bir imam Selefilik daveti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mısır makamları, yurt dışına kaçırılmak istenen 218 yıllık Filistin haritasını ele geçirdi.
Suudi Arabistan'ın güneybatısında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazakistan Dışişleri Bakanı ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü yaptıkları görüşmede Kazak lider Nazarbayev'in Türkiye'ye resmi bir ziyaret edeceği bildirildi
PKK/YPG/SDG’nin siyasi kolunun ABD’de temsilcilik kaydı yaptırdığı bildirildi
Catatumbo bölgesinde San Calixto kenti kırsalındaki çatışmada iki sivil hayatını kaybetti, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bazı kişiler yaralandı