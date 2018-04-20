Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:34, 20 Nisan 2018 Cuma
Avrupa
10:56, 20 Nisan 2018 Cuma

  • Paylaş
Avusturya’da 'ırkçı yasa tasarısı' protestosu
Avusturya’da 'ırkçı yasa tasarısı' protestosu

Avusturya İçişleri Bakanı Herber Kickl, meclise sunulan sığınmacı ve yabancı karşıtı katı kuralları içeren güvenlik yasa tasarılarından dolayı protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Viyana Üniversitesinin önünde toplanan göstericiler, şehir merkezindeki Ring Caddesi'ni trafiğe kapatarak, İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü. 

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride “Kickl istifa", "Müslümanlar ve sığınmacılar hoş geldiniz", "Yönetimde Nazilere hayır” yazılı pankartlar açıldı.

Gösteri sırasında sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda, Avusturya’da ırkçı saldırıların her yıl ciddi artış gösterdiği vurgulanarak, özellikle Müslümanların ve başörtülü kadınların hedef alındığı belirtildi.

Davit Holzer adlı bir konuşmacı “Avusturya’da her yıl bir şekilde başörtüsü tartışması alevlendiriliyor. Aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi (FPÖ) bunun bayraktarlığını yapıyor. Ancak Kickl ve diğer aşırı sağcıların anlamadığı, Müslüman kadınların kendi tercihini yapmakta serbest oldukları.” ifadelerini kullandı.

Sığınmacılara destek veren bir STK'nin sözcülüğünü yapan Olga Weinbeger de İçişleri Bakanı tarafından meclise sunulan yabancılar yasa tasarısını eleştirerek, “Kickl’ın istediği gibi hayatımızı düzenlemeyeceğiz, savaştan ve öldürülmekten kaçarak bize sığınan insanları yalnız bırakmayacağız, onları savaşın sürdüğü ülkelere geri göndermeyeceğiz.” diye konuştu.

Avusturya İçişleri Bakanı Herber Kickl’ın kuzeni Daniela Kickl da yaptığı konuşmada, söz konusu güvenlik paketiyle sıradan vatandaşlara terörist muamelesi yapıldığını vurguladı.

Kickl, kuzeni olan İçişleri Bakanının muhalefette iken yoğun denetimleri içeren güvenlik paketlerine tepki gösterdiğini ancak yönetime gelir gelmez çok daha sıkı denetimleri öngören yasa tasarıları hazırlattığını söyledi.



İlgili Konular Avusturya’da İçişleri Bakanına protesto Avusturya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Hitler'in doğum gününde İsveç'te Nazi bayrağı dalgalandı
Hitler'in doğum gününde İsveç'te Nazi bayrağı dalgalandı

Adolf Hitler'in doğum gününde başkent Stockholm'de belediye binası dahil 3 resmi binada, kimliği belirsiz kişiler tarafından Nazi bayrağı dalgalandırıldı
Yunanistan Fransa'dan savaş gemisi alıyor
Yunanistan Fransa'dan savaş gemisi alıyor

Yunanistan Savunma Bakan Vekili Kouvelis, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak" dedi
BM'den Özbekistan'a 8 milyon dolar
BM'den Özbekistan'a 8 milyon dolar

Birleşmiş Milletler yolsuzlukla mücadele için Özbekistan'a 8 milyon dolar ayıracak
Japonya'da yanardağ 250 yıl sonra faaliyete geçti
Japonya'da yanardağ 250 yıl sonra faaliyete geçti

Japonya'nın Miyazaki bölgesinde yer alan ve 1768 yılından bu yana aktif olmayan volkanın, 250 yıl sonra kül ve duman püskürttüğü bildirildi
Binlerce Filistinli quot Şehitler ve Esirler Cuması quot için Gazze'de
Binlerce Filistinli "Şehitler ve Esirler Cuması" için Gazze'de

İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri kapsamında bugün de "Şehitler ve Esirler Cuması" adı verilen " gösteriler için Gazze sınırında tooplanmaya başladı.
Kore liderleri arasında özel telefon hattı kuruldu
Kore liderleri arasında özel telefon hattı kuruldu

Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında özel telefon hattı kuruldu
Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösterilerde 120'den fazla gözaltı
Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösterilerde 120'den fazla gözaltı

Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Sarkisyan'ın başbakan seçilmesine karşı cuma gününden bu yana düzenlenen gösteriler devam ederken, dünden bu yana en az 120 protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.
Çin'de devlet medyası tek çatı altında birleşti
Çin'de devlet medyası tek çatı altında birleşti

Çin Merkezi Televizyonu, Ulusal Radyosu ve Uluslararası Radyosunun birleşmesiyle oluşan "Çin Medya Grubu"nun açılışı dün gerçekleştirildi.
Çin'deki Müslümanlara Türkiye'de eğitim önerisi
Çin'deki Müslümanlara Türkiye'de eğitim önerisi

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Çin'e Kuran-ı Kerim ve hadis kitaplarının tercümelerini gönderebiliriz. Dini eğitim almak isteyen Çinli Müslümanlar Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde lisans ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim alabilirler" dedi
Avusturya da 'ırkçı yasa tasarısı' protestosu
Avusturya’da 'ırkçı yasa tasarısı' protestosu

Avusturya İçişleri Bakanı Herber Kickl, meclise sunulan sığınmacı ve yabancı karşıtı katı kuralları içeren güvenlik yasa tasarılarından dolayı protesto edildi
Tacikistan'da emekli Selefi imama 6 yıl hapis
Tacikistan'da emekli Selefi imama 6 yıl hapis

Tacikistan'da, bir imam Selefilik daveti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mısır'da 218 yıllık Filistin haritası ele geçirildi
Mısır'da 218 yıllık Filistin haritası ele geçirildi

Mısır makamları, yurt dışına kaçırılmak istenen 218 yıllık Filistin haritasını ele geçirdi.
Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerine silahlı saldırı 4 ölü 4 yaralı
Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

Suudi Arabistan'ın güneybatısında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nazarbayev resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelecek
Nazarbayev resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelecek

Kazakistan Dışişleri Bakanı ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü yaptıkları görüşmede Kazak lider Nazarbayev'in Türkiye'ye resmi bir ziyaret edeceği bildirildi
PKK ağırlıklı SDG'den ABD'de temsilcilik açmak için başvuru
PKK ağırlıklı SDG'den ABD'de temsilcilik açmak için başvuru

PKK/YPG/SDG’nin siyasi kolunun ABD’de temsilcilik kaydı yaptırdığı bildirildi
Kolombiya'da ELN-EPL çatışmasında 2 sivil öldü
Kolombiya'da ELN-EPL çatışmasında 2 sivil öldü

Catatumbo bölgesinde San Calixto kenti kırsalındaki çatışmada iki sivil hayatını kaybetti, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bazı kişiler yaralandı

Haberler

Avusturya'da trenler çarpıştı: 54 yaralı
Avusturya'da trenler çarpıştı 54 yaralı

Avusturya başörtüsü yasağında geri adım atmıyor
Avusturya başörtüsü yasağında geri adım atmıyor

Avusturya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor
Avusturya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor

Avusturya'da başbakan yardımcısından okullarda başörtüsü yasağı önerisi
Avusturya'da başbakan yardımcısından okullarda başörtüsü yasağı önerisi

Avusturya'da sınır dışı edilen Afgan sığınmacılar için protesto
Avusturya'da sınır dışı edilen Afgan sığınmacılar için protesto

Avusturya’da 'Türklere yönelik saldırılara karşı' kırmızı alarm
Avusturya da 'Türklere yönelik saldırılara karşı' kırmızı alarm

Avusturya'da yolcu trenleri çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı
Avusturya'da yolcu trenleri çarpıştı 1 ölü 22 yaralı

Avusturya, Türkiye ile 'yeni sayfa' arayışında | ANALİZ
Avusturya Türkiye ile 'yeni sayfa' arayışında ANALİZ






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 