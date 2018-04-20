Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz CHP adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Nijer ve Zambiya ile saÄŸlÄ±kta iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, "Birlikte ne yapabiliriz bu Ã¶nemli, sizle birlikte olursa kalÄ±cÄ± olur. Sadece maddi ve teknik destek deÄŸil, yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ noktasÄ±nda da destek verebiliriz" dedi