GÃ¼ncelleme: 11:20, 20 Nisan 2018 Cuma

Ã‡in'de devlet medyasÄ± tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸti





Ã‡in Merkezi Televizyonu, Ulusal Radyosu ve UluslararasÄ± Radyosunun birleÅŸmesiyle oluÅŸan "Ã‡in Medya Grubu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'de devlete ait medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ± tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplayan "Ã‡in Medya Grubu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã‡in Merkezi Televizyonu, Ulusal Radyosu ve UluslararasÄ± Radyosunun birleÅŸmesiyle oluÅŸan "Ã‡in Medya Grubu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirildi. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine Ã‡in KomÃ¼nist Partisi (CPC) Merkez Komitesi Siyasi BÃ¼rosu Ãœyesi ve TanÄ±tÄ±m Dairesi BaÅŸkanÄ± Huang Kunming de katÄ±ldÄ±. Huang, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã‡in Medya Grubunun, kamuoyunu etkileme ve yÃ¶nlendirmede gÃ¼Ã§lÃ¼ yeni bir ana akÄ±m medya oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ã‡in Medya Grubunun doÄŸru politik yÃ¶nÃ¼ izlemesi ve halkÄ± doÄŸru deÄŸerlerle yÃ¶nlendirmesi gerektiÄŸini vurgulayan Huang, "Partinin medya yÃ¶netimiyle ilgili ilkelerini izlemede yeniden yapÄ±lanma, bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.

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