11:50, 20 Nisan 2018 Cuma

Kore liderleri arasÄ±nda Ã¶zel telefon hattÄ± kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in'in gelecek hafta yapacaklarÄ± zirve Ã¶ncesi birbirleriyle daha iyi iletiÅŸim iÃ§in Ã¶zel telefon hattÄ± kuruldu.

Seul BaÅŸkanlÄ±k Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ikili zirvenin daha saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ± amacÄ±yla iki liderin gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmesi iÃ§in Ã¶zel telefon hattÄ± kurulduÄŸu bilgisi verildi.

Diplomaside "kÄ±rmÄ±zÄ± hat" olarak tabir edilen Ã¶zel telefon hattÄ±yla, yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalarÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Zirve, 27 Nisan'da Panmunjom'un gÃ¼ney tarafÄ±nda "BarÄ±ÅŸ Evinde" (Peace House) yapÄ±lacak.

Kuzey ve GÃ¼ney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yÄ±llarÄ±nda Pyongyang'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan haziran ayÄ±na kadar da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanÄ±yor.