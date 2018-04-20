11:48, 20 Nisan 2018 Cuma

Ermenistan'da Sarkisyan karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 120'den fazla gÃ¶zaltÄ±





Ermenistan'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Sarkisyan'Ä±n baÅŸbakan seÃ§ilmesine karÅŸÄ± cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler devam ederken, dÃ¼nden bu yana en az 120 protestocunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rus TASS haber ajansÄ±na gÃ¶re, baÅŸkent Erivan'da Cumhuriyet MeydanÄ±'nda toplanan protestoculardan 16'sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis yetkilileri, Gyulbenkyan Caddesi'nde gÃ¶stericilerin trafikte aksamalara neden olduÄŸunu belirtti. Erivan'da dÃ¼nden bu yana en az 120 gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Muhalif milletvekili Nikol PaÅŸinyan, gÃ¶stericilere hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ± kuÅŸatmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Pazartesi polisle gÃ¶stericiler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 6'sÄ± emniyet gÃ¶revlisi 46 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SARKÄ°SYAN'A "SÃ–ZÃœNÃœ TUTMADI" SUÃ‡LAMASI Sarkisyan'Ä±n Ã¶nceden baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in uÄŸraÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden PaÅŸinyan ve diÄŸer muhalifler, Sarkisyan'Ä± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmamakla suÃ§luyor. Ermenistan'da 2008'den bu yana cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapÄ±lan oylamada baÅŸbakan seÃ§ilmiÅŸti. Yetkileri anayasa referandumu ile kÄ±sÄ±tlanan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na ise geÃ§en ay Armen Sarkisyan seÃ§ilmiÅŸ ve geÃ§en hafta yemin ederek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Serj Sarkisyan'dan devralmÄ±ÅŸtÄ±. Ermenistan'da 2015 yÄ±lÄ±nda Sarkisyan'Ä±n desteÄŸiyle kabul edilen anayasal referanduma gÃ¶re yÃ¼rÃ¼tme yetkisi devlet baÅŸkanÄ±ndan baÅŸbakana devredilmiÅŸti. Muhalifler, bÃ¼tÃ¼n yetkilerin baÅŸbakanda toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

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