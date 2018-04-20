11:59, 20 Nisan 2018 Cuma

Binlerce Filistinli "Åžehitler ve Esirler CumasÄ±" iÃ§in Gazze'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermi ve orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na raÄŸmen Filistinliler bugÃ¼n de Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda toplanÄ±yor.

"Åžehitler ve Esirler CumasÄ±" adÄ± verilen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ cumasÄ±ndaki gÃ¶sterilerin en Ã¶nemli adresi yine Gazze sÄ±nÄ±rÄ± olacak.

Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermi ve orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na raÄŸmen Gazze'deki Filistinliler sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerinden vazgeÃ§miyor.

AblukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve Ä°srail'in gasbettiÄŸi topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ haklarÄ±nÄ±n verilmesini talep eden Gazzeliler, sabah saatlerinden itibaren sÄ±nÄ±ra gelmeye baÅŸladÄ±.

Cuma namazÄ± Ã¶ncesi sÄ±nÄ±rdaki kalabalÄ±ÄŸÄ±n giderek artmasÄ± bekleniyor. Ã–nceki gÃ¶sterilerde olduÄŸu gibi protestocular cuma namazÄ±nÄ± yine sÄ±nÄ±rda kÄ±lacak.

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek vermek amacÄ±yla iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da da cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶steriler dÃ¼zenlenmesi planlanÄ±yor.

Ä°SRAÄ°L ORDUSUNDAN TEHDÄ°T GÄ°BÄ° BÄ°LDÄ°RÄ°

Ã–te yandan Ä°srail ordusu, "Gazze HalkÄ±na" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla havadan attÄ±ÄŸÄ± bildirilerle Gazzelileri Ã¢deta tehdit etti.

ArapÃ§a ve Ä°ngilizce hazÄ±rlanan bildirilerde, gÃ¶stericilerden "sÄ±nÄ±ra yaklaÅŸmamalarÄ±" ve "sÄ±nÄ±r tellerine zarar vermemeleri" uyarÄ±larÄ±nda bulunuldu.

Bildiride, "Ordumuz her ÅŸeye hazÄ±rlÄ±klÄ±. Askerlerimiz, her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¶nlemek iÃ§in her ÅŸeyi yapacaktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

35 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° ÅžEHÄ°T EDÄ°LDÄ°

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.

GÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana 35 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi, 3 bin 500'den fazla gÃ¶sterici de yaralandÄ±.

Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam ettirmeyi planlÄ±yor.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.