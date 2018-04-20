Binlerce Filistinli

Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermi ve orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na raÄŸmen Filistinliler bugÃ¼n de Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda toplanÄ±yor.
"Åžehitler ve Esirler CumasÄ±" adÄ± verilen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ cumasÄ±ndaki gÃ¶sterilerin en Ã¶nemli adresi yine Gazze sÄ±nÄ±rÄ± olacak.
Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermi ve orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na raÄŸmen Gazze'deki Filistinliler sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerinden vazgeÃ§miyor.
AblukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve Ä°srail'in gasbettiÄŸi topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ haklarÄ±nÄ±n verilmesini talep eden Gazzeliler, sabah saatlerinden itibaren sÄ±nÄ±ra gelmeye baÅŸladÄ±.
Cuma namazÄ± Ã¶ncesi sÄ±nÄ±rdaki kalabalÄ±ÄŸÄ±n giderek artmasÄ± bekleniyor. Ã–nceki gÃ¶sterilerde olduÄŸu gibi protestocular cuma namazÄ±nÄ± yine sÄ±nÄ±rda kÄ±lacak.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek vermek amacÄ±yla iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da da cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶steriler dÃ¼zenlenmesi planlanÄ±yor.
Ã–te yandan Ä°srail ordusu, "Gazze HalkÄ±na" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla havadan attÄ±ÄŸÄ± bildirilerle Gazzelileri Ã¢deta tehdit etti.
ArapÃ§a ve Ä°ngilizce hazÄ±rlanan bildirilerde, gÃ¶stericilerden "sÄ±nÄ±ra yaklaÅŸmamalarÄ±" ve "sÄ±nÄ±r tellerine zarar vermemeleri" uyarÄ±larÄ±nda bulunuldu.
Bildiride, "Ordumuz her ÅŸeye hazÄ±rlÄ±klÄ±. Askerlerimiz, her tÃ¼rlÃ¼ saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¶nlemek iÃ§in her ÅŸeyi yapacaktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.
Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.
GÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana 35 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi, 3 bin 500'den fazla gÃ¶sterici de yaralandÄ±.
Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam ettirmeyi planlÄ±yor.
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Adolf Hitler'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde baÅŸkent Stockholm'de belediye binasÄ± dahil 3 resmi binada, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan Nazi bayraÄŸÄ± dalgalandÄ±rÄ±ldÄ±
Yunanistan Savunma Bakan Vekili Kouvelis, "Fransa'nÄ±n finansal kiralama yoluyla bize iki fÄ±rkateyn saÄŸlayacaÄŸÄ± doÄŸru, sonraki adÄ±m iki fÄ±rkateyn daha almak olacak" dedi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler yolsuzlukla mÃ¼cadele iÃ§in Ã–zbekistan'a 8 milyon dolar ayÄ±racak
Japonya'nÄ±n Miyazaki bÃ¶lgesinde yer alan ve 1768 yÄ±lÄ±ndan bu yana aktif olmayan volkanÄ±n, 250 yÄ±l sonra kÃ¼l ve duman pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±nda 2006'dan beri bÃ¼yÃ¼k bir insani kriz yaÅŸayan Gazze Åžeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterileri kapsamÄ±nda bugÃ¼n de "Åžehitler ve Esirler CumasÄ±" adÄ± verilen " gÃ¶steriler iÃ§in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda tooplanmaya baÅŸladÄ±.
GÃ¼ney ve Kuzey Kore liderleri arasÄ±nda Ã¶zel telefon hattÄ± kuruldu
Ermenistan'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Sarkisyan'Ä±n baÅŸbakan seÃ§ilmesine karÅŸÄ± cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler devam ederken, dÃ¼nden bu yana en az 120 protestocunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in Merkezi Televizyonu, Ulusal Radyosu ve UluslararasÄ± Radyosunun birleÅŸmesiyle oluÅŸan "Ã‡in Medya Grubu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirildi.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan Ã‡in'e Kuran-Ä± Kerim ve hadis kitaplarÄ±nÄ±n tercÃ¼melerini gÃ¶nderebiliriz. Dini eÄŸitim almak isteyen Ã‡inli MÃ¼slÃ¼manlar TÃ¼rkiye'deki ilahiyat fakÃ¼ltelerinde lisans ya da yÃ¼ksek lisans dÃ¼zeyinde eÄŸitim alabilirler" dedi
Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Herber Kickl, meclise sunulan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± katÄ± kurallarÄ± iÃ§eren gÃ¼venlik yasa tasarÄ±larÄ±ndan dolayÄ± protesto edildi
Tacikistan'da, bir imam Selefilik daveti yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r makamlarÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lmak istenen 218 yÄ±llÄ±k Filistin haritasÄ±nÄ± ele geÃ§irdi.
Suudi Arabistan'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun dÃ¼nkÃ¼ yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kazak lider Nazarbayev'in TÃ¼rkiye'ye resmi bir ziyaret edeceÄŸi bildirildi
PKK/YPG/SDGâ€™nin siyasi kolunun ABDâ€™de temsilcilik kaydÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Catatumbo bÃ¶lgesinde San Calixto kenti kÄ±rsalÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada iki sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, aralarÄ±nda 14 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun da bulunduÄŸu bazÄ± kiÅŸiler yaralandÄ±