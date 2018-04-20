BM'den Özbekistan'a 8 milyon dolar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
BM Kalkınma Programı ve Adalet Bakanlığı arasında 2018-2020 yıllarında yolsuzlukla mücadele projesinin uygulanmasına ilişkin anlaşma imzalandı.
"Özbekistan'da etkili, sorumlu ve şeffaf kurumlar yoluyla yolsuzluğa karşı mücadele” projesinin uygulanmasına ilişkin anlaşmaya Adalet Bakanı Ruslan Davletov ile BM Kalkınma Programı Taşkent Temsilcisi Helena Fraser imza attı.
Anlaşma ile Özbekistan'a yolsuzlukla mücadele için 8 milyon dolar ayrılacak.
Adolf Hitler'in doğum gününde başkent Stockholm'de belediye binası dahil 3 resmi binada, kimliği belirsiz kişiler tarafından Nazi bayrağı dalgalandırıldı
Yunanistan Savunma Bakan Vekili Kouvelis, "Fransa'nın finansal kiralama yoluyla bize iki fırkateyn sağlayacağı doğru, sonraki adım iki fırkateyn daha almak olacak" dedi
Birleşmiş Milletler yolsuzlukla mücadele için Özbekistan'a 8 milyon dolar ayıracak
Japonya'nın Miyazaki bölgesinde yer alan ve 1768 yılından bu yana aktif olmayan volkanın, 250 yıl sonra kül ve duman püskürttüğü bildirildi
İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri kapsamında bugün de "Şehitler ve Esirler Cuması" adı verilen " gösteriler için Gazze sınırında tooplanmaya başladı.
Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında özel telefon hattı kuruldu
Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Sarkisyan'ın başbakan seçilmesine karşı cuma gününden bu yana düzenlenen gösteriler devam ederken, dünden bu yana en az 120 protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.
Çin Merkezi Televizyonu, Ulusal Radyosu ve Uluslararası Radyosunun birleşmesiyle oluşan "Çin Medya Grubu"nun açılışı dün gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Çin'e Kuran-ı Kerim ve hadis kitaplarının tercümelerini gönderebiliriz. Dini eğitim almak isteyen Çinli Müslümanlar Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde lisans ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim alabilirler" dedi
Avusturya İçişleri Bakanı Herber Kickl, meclise sunulan sığınmacı ve yabancı karşıtı katı kuralları içeren güvenlik yasa tasarılarından dolayı protesto edildi
Tacikistan'da, bir imam Selefilik daveti yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mısır makamları, yurt dışına kaçırılmak istenen 218 yıllık Filistin haritasını ele geçirdi.
Suudi Arabistan'ın güneybatısında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazakistan Dışişleri Bakanı ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü yaptıkları görüşmede Kazak lider Nazarbayev'in Türkiye'ye resmi bir ziyaret edeceği bildirildi
PKK/YPG/SDG’nin siyasi kolunun ABD’de temsilcilik kaydı yaptırdığı bildirildi
Catatumbo bölgesinde San Calixto kenti kırsalındaki çatışmada iki sivil hayatını kaybetti, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bazı kişiler yaralandı