12:22, 20 Nisan 2018 Cuma

BM'den Özbekistan'a 8 milyon dolar





Birleşmiş Milletler yolsuzlukla mücadele için Özbekistan'a 8 milyon dolar ayıracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi BM Kalkınma Programı ve Adalet Bakanlığı arasında 2018-2020 yıllarında yolsuzlukla mücadele projesinin uygulanmasına ilişkin anlaşma imzalandı. "Özbekistan'da etkili, sorumlu ve şeffaf kurumlar yoluyla yolsuzluğa karşı mücadele” projesinin uygulanmasına ilişkin anlaşmaya Adalet Bakanı Ruslan Davletov ile BM Kalkınma Programı Taşkent Temsilcisi Helena Fraser imza attı. Anlaşma ile Özbekistan'a yolsuzlukla mücadele için 8 milyon dolar ayrılacak.

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