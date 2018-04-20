12:25, 20 Nisan 2018 Cuma

Yunanistan Fransa'dan savaÅŸ gemisi alÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan Savunma Bakan Vekili Fotis Kouvelis, Ã¼lkesinin finansal kiralama yoluyla 5 yÄ±l iÃ§in Fransa'dan iki savaÅŸ gemisi alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kouvelis, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda konuya iliÅŸkin haberleri teyit ederek, "Fransa'nÄ±n finansal kiralama yoluyla bize iki fÄ±rkateyn saÄŸlayacaÄŸÄ± doÄŸru, sonraki adÄ±m iki fÄ±rkateyn daha almak olacak." ifadelerini kullandÄ±.

FREMM sÄ±nÄ±fÄ± iki fÄ±rkateynin yaz aylarÄ± iÃ§erisinde gelmelerinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu belirten Kouvelis, devamÄ±nda alÄ±nmasÄ± planlanan iki fÄ±rkateyn iÃ§in ise finansal kiralama yerine satÄ±n alÄ±nma yoluna gidilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Kouvelis, Yunan ordusunun modernize edilmesi ihtiyacÄ± bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Ancak, Yunanistan silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olmayacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kathimerini haberinde, Atina ve Paris arasÄ±ndaki anlaÅŸma ile iki FransÄ±z gemisinin Yunanistan'a kiralanacaÄŸÄ±, 5 yÄ±lÄ±n sonunda ise Belharra tipi fÄ±rkateynin Ã¼lke donanmasÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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