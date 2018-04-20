12:21, 20 Nisan 2018 Cuma

Japonya'da yanardaÄŸ 250 yÄ±l sonra faaliyete geÃ§ti





Japonya'nÄ±n Miyazaki bÃ¶lgesinde yer alan ve 1768 yÄ±lÄ±ndan bu yana aktif olmayan volkanÄ±n, 250 yÄ±l sonra kÃ¼l ve duman pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ± kesiminde 1768 yÄ±lÄ±ndan bu yanaÂ aktifÂ olmayan birÂ volkan, 250 yÄ±l sonra faaliyete geÃ§ti. Kyodo ajansÄ±nÄ±n Meteoroloji AjansÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re,Â MiyazakiÂ bÃ¶lgesinde yer alanÂ Iwo DaÄŸÄ±, 1768 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez dÃ¼n kÃ¼l ve duman pÃ¼skÃ¼rttÃ¼. Kirishima yanardaÄŸ grubundan biri olan, yaklaÅŸÄ±k bin 300 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki Iwo volkanik daÄŸÄ±nÄ±n 300 metreye kadar ulaÅŸan kÃ¼l pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. BÃ¼yÃ¼k kaya parÃ§alarÄ±nÄ±n fÄ±rlamasÄ± ve volkanik akÄ±ntÄ± riskine karÅŸÄ± halkÄ± uyaran yetkililer, gÃ¼venlik seviyesini artÄ±rarak daÄŸ ve Ã§evresine eriÅŸimi kÄ±sÄ±tladÄ±. Kirishima grubunda yer alan Shinmoe yanardaÄŸÄ±nda 7 yÄ±l sonra ilk kez geÃ§en ay iki gÃ¼Ã§lÃ¼ patlama meydana gelmiÅŸti. AteÅŸ Ã§emberinde yer alan Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor.

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