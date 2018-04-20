12:32, 20 Nisan 2018 Cuma

Hitler'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Ä°sveÃ§'te Nazi bayraÄŸÄ± dalgalandÄ±





Adolf Hitler'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde baÅŸkent Stockholm'de belediye binasÄ± dahil 3 resmi binada, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan Nazi bayraÄŸÄ± dalgalandÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adolf Hitler'in doÄŸum tarihi 20 Nisan'da, Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'Ã¼n Huddinge ilÃ§esinde belediye binasÄ± dahil 3 resmi binada, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin Ã¼zerinde gamalÄ± haÃ§ bulunan Nazi bayraÄŸÄ± dalgalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Huddinge Belediye BaÅŸkanÄ± Daniel Dronjak, Ä°sveÃ§ devlet televizyonu SVT'ye olaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Belediye binasÄ±na Ä±rkÃ§Ä±larÄ±n sembol bayraÄŸÄ±nÄ±n dikilmesini "oldukÃ§a Ã¼zÃ¼cÃ¼" ve "mide bulandÄ±rÄ±cÄ±" olarak deÄŸerlendiren Dronjak, bayraÄŸÄ±n sabah fark edilerek hemen indirildiÄŸini sÃ¶yledi. Dronjak, Huddinge'de demokrasinin kalbine suikast yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Stockholm Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ise yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla Nazi bayraÄŸÄ±nÄ±n Huddinge Belediyesi dÄ±ÅŸÄ±nda Stockholm'Ã¼n 2 bÃ¶lgesinde de dalgalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. AÃ§Ä±klamada, Stockholm'Ã¼n TyresÃ¶ ve Centralbron bÃ¶lgelerinde bulunan iki resmi binanÄ±n direklerine Nazi bayraÄŸÄ± Ã§ekildiÄŸi belirtilirken, olaylarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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