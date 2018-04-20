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13:33, 20 Nisan 2018 Cuma
Politika
12:34, 20 Nisan 2018 Cuma

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Avusturya'da trenler Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 54 yaralÄ±
Avusturya'da trenler Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 54 yaralÄ±

Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki tren garÄ± yakÄ±nlarÄ±nda iki trenin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±nda 54 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avusturya'nÄ±nÂ SalzburgÂ kentinde meydana gelenÂ tren kazasÄ±ndaÂ 54 kiÅŸi yaralandÄ±.

Avusturya Devlet TelevizyonuÂ ORF, ZÃ¼rih ve Venedik yÃ¶nlerinden gelen iki trenin Salzburg garÄ±na yaklaÅŸÄ±rken Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ZÃ¼rih yÃ¶nÃ¼nden gelen trenin kondÃ¼ktÃ¶rÃ¼ Susanne Fried, ORF'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§arpÄ±ÅŸma nedeniyle vagonlarda bulunan eÅŸyalarÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu insanlarÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã–lÃ¼m tehlikesi bulunan yaralÄ±mÄ±z yok." dedi.

KÄ±zÄ±lhaÃ§ yetkililerinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya yer verilen haberde, kazada 54 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã§evre hastanelere sevk edildiÄŸi belirtildi.

KazanÄ±n nedeniyle ilgili henÃ¼z bilgi verilmezken uzmanlarÄ±n konuyu araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.



Ä°lgili Konular Avusturya Salzburg kenti
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