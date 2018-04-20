12:42, 20 Nisan 2018 Cuma

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Yunanistan'a sert tepki





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yunanistan'da darbecinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Karar Yunanistanâ€™Ä±n darbecileri kollayan bir Ã¼lke olduÄŸunu bir kez daha ortaya koymuÅŸtur." ifadeleri kullanÄ±larak sert tepki gÃ¶sterildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Yunanistan'daÂ darbecinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Karar, Yunanistanâ€™Ä±n darbecileri kollayan bir Ã¼lke olduÄŸunu bir kez daha ortaya koymuÅŸtur." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Â

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