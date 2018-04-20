14:19, 20 Nisan 2018 Cuma

Netanyahu milyarder iş adamından "hediye" istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail polisinin Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren milyarder iş adamı Arnon Milchan'ın asistanı "Netanyahu'nun Milchan'dan hediye istediğini" belirtti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu'nun rüşvet aldığı kişi olarak adı geçen milyarder iş adamı Arnon Milchan'ın asistanı Hadas Klein, "Dosya 1000" olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade verdi.

Klein, ifadesi sırasında Netanyahu'nun 2016 yılında kendisini aradığını ve iş adamından hediye istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bana 'Milchan'a söyle hediye daire olmadıkça vermesinde bir sakınca yok' dedi. Ayrıca 'medya Sare'ye (Netanyahu'nun eşi) hücum ediyor. Sizden bir şey istemek zorunda kaldığında rezil oluyor' dedi.

RÜŞVET SORUŞTURMASI

İsrail polisi, 2016 yılında "rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" şüphesi ile Netanyahu hakkında soruşturma başlattı. Bu soruşturmalar kapsamında Netanyahu polise birçok kez ifade verdi.

Soruşturma kapsamındaki dosya 1000'de Netanyahu'nun 2007 ile 2016 arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı tespit edildi. Bunların 212 bin dolarlık kısmını iş adamı Milchan'dan, 71 bin dolarlık kısmını ise iş adamı Packer'dan elde ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun bu "hediyeler" karşılığında Milchan'a ABD'ye 10 yıllık uzun süreli giriş vizesi alması için yardımcı olduğu ifade edildi.

Ayrıca Netanyahu'nun, Milchan'a yarar sağlamak için "yurt dışında bir müddet zaman harcadıktan sonra İsrail'e geri dönenlerin vergilerini azaltacak" bir kanunu geçirmeye çalıştığı belirtildi. Netanyahu'nun Milchan ve Hintli iş adamı Ratan Tata arasındaki ticaret anlaşmasına katıldığı, Milchan'ın finansal destek verdiği İsrail'in Kanal 10 televizyonunun kapanmasını önlemeye çalıştığı da iddialar arasında yer aldı.