Güncelleme: 14:52, 20 Nisan 2018 Cuma

Kenya, Hint Okyanusu'ndan içme suyu elde edecek





Kenya hükümeti, ülkenin kıyı kesiminde kuracağı yaklaşık 6,5 milyon dolar değerindeki su arıtma tesisiyle Hint Okyanusu'nun tuzlu suyunu içme suyuna dönüştürecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kenya hükümeti, Lamu eyaletinde kuracağı yaklaşık 6,5 milyon dolar değerindeki su arıtma tesisiyle Hint Okyanusu'nun tuzlu suyundan içme suyu elde edecek. Su Bakanı Simon Chelugui, Mombasa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin halihazırda bir şirketle görüştüğünü, anlaşma sağlandıktan sonra Lamu eyaletinde 6,5 milyon dolara mal olacak su arıtma tesisinin inşaatına başlayacağını belirtti. Chelugi, "Tesis, hizmete geçtiğinde deniz suyunu içilebilir hale getirerek kıyı bölgesinde yıllardır süren su sorununu en aza indirecek." dedi. Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında yaklaşık 35 milyon dolar değerinde su ve sanitasyon geliştirme programı başlattıklarını belirten Chelegi, Mombasa başta olmak üzere birçok eyalette altyapı ve su bağlantısı hizmetlerinin geliştirileceğini kaydetti. Yaklaşık 3 yılda tamamlanması öngörülen su arıtma tesisiyle ülkenin kıyı kesimindeki birçok eyalete günlük 180 bin metreküp içilebilir su ulaştırılması hedefleniliyor.

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