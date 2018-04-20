15:06, 20 Nisan 2018 Cuma

KazdaÄŸlarÄ±'nda yangÄ±n





BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinde Ã§Ã¶plÃ¼k alanda baÅŸlayan ve rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle zeytinlik alana da sÄ±Ã§rayan alevlere itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinde Ã§Ã¶plÃ¼k alanda baÅŸlayan ve rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle zeytinlik alana da sÄ±Ã§rayan yangÄ±na itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KazdaÄŸlarÄ±'nÄ±n Edremit ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÄ±rsal Doyran Mahallesi'ne yakÄ±n bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki Ã§Ã¶plÃ¼k alanda baÅŸlayan yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle zeytinliÄŸe sÄ±Ã§radÄ±. Olay yerine sevk edilen 6 itfaiye ekibi ve 2 orman arazÃ¶zÃ¼ alevlere mÃ¼dahale ediyor. YangÄ±nÄ±n ormana sÄ±Ã§ramamasÄ± iÃ§in bÃ¶lgede iÅŸ makineleriyle kanallar aÃ§Ä±lÄ±yor.

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