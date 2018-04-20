Bu yıl 500 bin Kazak turist Türkiye'yi ziyaret edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın, geçen yıl Türkiye'yi 425 bin Kazak turistin ziyaret ettiğini, bu yıl rakamın 500 bini aşacağını söyledi.
Aydın, Almatı kentinde yapılan turizm ve seyahat fuarı çerçevesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda 215 metrekare alana sahip Türkiye standında 15 civarında büyük otel ve otel gruplarının temsil edildiğini belirtti.
Kazakistan ile turizm alanındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini söyleyen Aydın, fuar çerçevesinde Kazak turizm sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini, onlarla turizm alanındaki meseleleri masaya yatırdıklarını aktardı.
Aydın, "Görüşmeler verimli oldu. Kazakistan Türkiye'ye gelen turist anlamında istikrarlı bir pazar. Geçen yıl 425 bin civarında Kazakistan vatandaşını Türkiye'de ağırladık. Bu yıl 500 bini aşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kazakistan'da Türk firmalara charter sefer yapma konusunda kota uyguladığını ve bunun turist akışını etkilediğine dikkati çeken Aydın, ancak bunun da üst düzey görüşmelerle aşılacağını düşündüğünü dile getirdi.
Aydın, "Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'ye ciddi bir ilgisi var. Kazakistan kardeş ve dost ülke." dedi.
Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri ve Astana Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Ofis Sorumlusu Nuri Şimşekler de Türkiye standının büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, “Türkiye’nin çok farklı bölgelerinden görseller kullanarak, ülkemizin dört bir köşesini tanıtmaya çalıştık. Astana, Almatı ve Çimkent şehirlerindeki turizm operatörleriyle koordineli olarak Türkiye’ye buradan turist akışı konusunda birlikte çalışmaları sürdürdürüyoruz." dedi.
Çarşamba günü açılan ve 30 ülkeden 200'den fazla turizm firmasının katıldığı fuar bugün sona erecek.
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