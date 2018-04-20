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Polonya Müslümanları – Tatar Türklerinin Gelenekleri ve Modernliği Sergisi Üsküp’te açıldı
Polonya Müslümanları – Tatar Türklerinin Gelenekleri ve Modernliği Sergisi Üsküp’te açıldı

Üsküp Çifte Hamam’da “Polonya Müslümanları – Tatar Türklerinin Gelenekleri ve Modernliği” sergisi açıldı.

“Polonya Müslümanları – Tatar Türklerinin Gelenekleri ve Modernliği” sergisi Polonya’daki Podlaskie Müzesi ve Polonya Cumhuriyeti Müslüman Dini Topluluğu işbirliğinde Üsküp Çifte Hamam’da açıldı. Sergi, 14. yüzyılın sonundan başlayarak Polonya topraklarında Tatarların varlığının tarihini gösteriyor.

“Polonya Müslümanları – Tatar Türklerinin Gelenekleri ve Modernliği” sergisinde, cami fotoğrafları, Müslüman mezarlıkları, dini kitaplar, Tatarların Polonya’daki askeri birliklerin saflarında bağımsızlık savaşı, 1920 Sovyet Polonya savaşı ve ikinci dünya savaşını da içeren önemli savaşlarda oynadıkları rolü belirten eserler sergileniyor.

Dün açılan “Polonya Müslümanları – Tatar Türklerinin Gelenekleri ve Modernliği” sergisine Polonya Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Yaçek Multanovski, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, diplomatik temsilciler ve Polonya Podlaskie Müzesi’nden bir heyet katıldı.

Kaynak: Time Balkan

 



İlgili Konular Polonya tatar türkleri
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