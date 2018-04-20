Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:01, 20 Nisan 2018 Cuma
Genel
15:25, 20 Nisan 2018 Cuma

  • Paylaş
Afrika ülkesi Swaziland, adını 'Esvatini' yaptı
Afrika ülkesi Swaziland, adını 'Esvatini' yaptı

Afrika kıtasının güneyindeki Swaziland'da alınan kararla, İngiliz sömürgesi döneminden kalma ülke ismi, yerel dilde "Swatilerin bölgesi" anlamına gelen "Esvatini" olarak değiştirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrika kıtasının güneyindeki Swaziland'da alınan kararla, sömürge döneminden kalma ülke ismi, yerel dilde "Swatilerin bölgesi" anlamına gelen "Esvatini" olarak değiştirildi.

Svaziland Kralı 3. Mswati bağımsızlık günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, ülkesinin İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 50. yıl dönümünde yaptıkları değişiklikle ülke isminin artık İngilizce yerine kendi dilleri olan Swati dili ile anılacağının altını çizdi.

Mswati "Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıkça sömürge öncesi gerçek isimlerine kavuşuyor. Şu andan itibaren bizim ülkemiz de resmi olarak Esvatini Krallığı olarak bilinecek." şeklinde konuştu.

Msawati, ayrıca "Swaziland" adının "Switzerland (İsviçre)" ile de sık sık karıştırıldığını ve isim değişikliğiyle bunun önüne geçileceğini söyledi.

"Swazilerin yeri" anlamına gelen eSwatia Krallığı isminin hem İngilizce hem de Swazice olması nedeniyle bazı vatandaşlar değişikliğe tepki gösterirken, ülke adının değiştirilmesinin anayasanın yeniden yazılması, Swaziland polis güçleri ve Swaziland Üniversitesi adlarının da değiştirilmesi anlamına gelebileceği belirtildi.

1986 yılında 18 yaşında iken tahta geçen Kral 3. Mswati ülkeyi mutlak monarşi ile yönetiyor. Seçimlere partilerin katılmasının yasak olduğu ülkede sadece krala sadık kabile şeflerinin onay verdiği kişiler seçimlerde yarışabiliyor.

Afrika'da bağımsızlığını kazanan diğer ülkelerde yapılan isim değişikliklerinde Rodesya Zimbabve, Nyasaland Malavi, Bechuanaland ise Botsvana olmuştu.



İlgili Konular İngiltere Esvatini Krallığı swaziland
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Esed rejimi kuşatma alanlarına ısrarla saldırıyor
Esed rejimi kuşatma alanlarına ısrarla saldırıyor

Suriye'deki Esed rejiminin kuşatmada tuttuğu alanları ele geçirme mücadelesi sürüyor. Rejim güçleri, Şam'ın güneyinde, neredeyse tamamı DEAŞ'ın kontrolündeki Yermük'e dün gece yoğun saldırılar başlattı.
Netanyahu'dan İran'a quot gözdağı quot
Netanyahu'dan İran'a "gözdağı"

İsrail Başbakanı Netanyahu İran için, "Kim bize zarar vermeyi denerse büyük bir bedel öder" tehdidinde bulundu
Kurz'dan Türk siyasilere seçim kampanyası yasağı
Kurz'dan Türk siyasilere seçim kampanyası yasağı

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye'den tüm siyasi partilerin Avusturya'da seçim kampanyası yapmasını engelleyeceklerini söyledi.
Belçika'dan Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihracı iddiası
Belçika'dan Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihracı iddiası

Belçika Dışişleri Bakanı Reynders, "(Üç Belçikalı şirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracı) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafından ortaya çıkarılmış bilgiler değil. Belçika devletinin başsavcılığı dava açtı, yani Belçika devleti bu üç şirketin üzerine gidiyor" dedi
İsrail İstihbarat Bakanı'ndan Hamas liderlerine suikast tehdidi
İsrail İstihbarat Bakanı'ndan Hamas liderlerine suikast tehdidi

İsrail İstihbarat Bakanı Katz'dan, Hamas'ın askeri kanadı tarafından Gazze sınırındaki İsrail askerlerine yapılacak herhangi bir saldırı olduğu taktirde, Hamas liderlerine karşı suikastların başlamasına neden olabileceği tehdidi geldi
İngiliz hükümetinden quot PYD YPG ile sınırlı temas quot itirafı
İngiliz hükümetinden "PYD/YPG ile sınırlı temas" itirafı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "İngiliz hükümetinin PYD/YPG ile sınırlı bir teması var, PKK ile ise hiçbir teması yok. PYD/YPG ile etkileşimlerimizde kendilerini PKK’dan ve terör etkinliklerinden uzaklaştırmaları çağrısı yapıyoruz" açıklamasında bulundu
Almanya'dan Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete kınama
Almanya'dan Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete kınama

Alman Federal Meclisi'nin, Myanmar'da Arakanlı Müslüman azınlığa yönelik şiddeti kınadığı bildirildi.
ETA'dan öldürdükleri sivillere özür
ETA'dan öldürdükleri sivillere özür

İspanya'nın kuzeyindeki Bask Yurdu ve Özgürlük Örgütü ETA, "Silahlı mücadele sürecindeki eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af diliyoruz" açıklamasında bulundu
Fransa tokalaşmayı reddeden kadının vatandaşlığını iptal etti
Fransa, tokalaşmayı reddeden kadının vatandaşlığını iptal etti

Fransa Yüksek İdari Mahkemesi, vatandaşlık töreni sırasında yetkililerle el sıkışmayı reddeden Cezayirli Müslüman kadının vatandaşlığını iptal etti.
İşgal askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere sert müdahale
İşgal askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere sert müdahale

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde cuma namazının ardından düzenlenen gösterilere sert müdahalede bulunduğu bildirildi.
Novi Pazar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik
Novi Pazar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar şehri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik verildi
İngiltere'den Zimbabve'nin reformlarına destek
İngiltere'den Zimbabve'nin reformlarına destek

İngiltere Dışişleri Bakanlığı İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarihi toplantı, İngiltere-Zimbabve ilişkilerinde yeni bir çağı başlatırken ayrıca Zimbabve'nin uluslararası toplumla anlamlı bir ilişki kurmaya yönelik bağlılığını da simgeliyor" dedi
Afrika ülkesi Swaziland adını 'Esvatini' yaptı
Afrika ülkesi Swaziland, adını 'Esvatini' yaptı

Afrika kıtasının güneyindeki Swaziland'da alınan kararla, İngiliz sömürgesi döneminden kalma ülke ismi, yerel dilde "Swatilerin bölgesi" anlamına gelen "Esvatini" olarak değiştirildi.
Bu yıl 500 bin Kazak turist Türkiye'yi ziyaret edecek
Bu yıl 500 bin Kazak turist Türkiye'yi ziyaret edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Aydın, "Geçen yıl 425 bin civarında Kazakistan vatandaşını Türkiye'de ağırladık. Bu yıl 500 bini aşacağımızı düşünüyorum" dedi
ABD'nin Türkiye'ye 'S-400 yaptırımı' iddiasına Lavrov'dan tepki
ABD'nin Türkiye'ye 'S-400 yaptırımı' iddiasına Lavrov'dan tepki

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell’in Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması ile ilgili olarak ABD’nin yaptırım kararı alabileceği yönündeki sözlerine yönelik bir soruya Lavrov, “Bu, Amerikan firmalarının haksız rekabet elde etmesini sağlayacak şantaj girişiminin bir örneğidir.” sözleriyle tepki gösterdi.
Kenya Hint Okyanusu'ndan içme suyu elde edecek
Kenya, Hint Okyanusu'ndan içme suyu elde edecek

Kenya hükümeti, ülkenin kıyı kesiminde kuracağı yaklaşık 6,5 milyon dolar değerindeki su arıtma tesisiyle Hint Okyanusu'nun tuzlu suyunu içme suyuna dönüştürecek.

Haberler

İngiltere'den Zimbabve'nin reformlarına destek
İngiltere'den Zimbabve'nin reformlarına destek

Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı
Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı

İngiltere'de nisan ayında rekor sıcaklık
İngiltere'de nisan ayında rekor sıcaklık

İngiltere ve Kanada'dan Arakan için çağrı
İngiltere ve Kanada'dan Arakan için çağrı

May'in parlamentodan izin almama gerekçesi gizlilik
May'in parlamentodan izin almama gerekçesi gizlilik

Çifte ajan Skripal'i zehirleyen madde belli oldu
Çifte ajan Skripal'i zehirleyen madde belli oldu

Macron, Trump ve May ile görüştü
Macron Trump ve May ile görüştü

Netanyahu operasyon kararından memnun
Netanyahu operasyon kararından memnun






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 