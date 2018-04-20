15:25, 20 Nisan 2018 Cuma

Afrika ülkesi Swaziland, adını 'Esvatini' yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrika kıtasının güneyindeki Swaziland'da alınan kararla, sömürge döneminden kalma ülke ismi, yerel dilde "Swatilerin bölgesi" anlamına gelen "Esvatini" olarak değiştirildi.

Svaziland Kralı 3. Mswati bağımsızlık günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, ülkesinin İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 50. yıl dönümünde yaptıkları değişiklikle ülke isminin artık İngilizce yerine kendi dilleri olan Swati dili ile anılacağının altını çizdi.

Mswati "Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıkça sömürge öncesi gerçek isimlerine kavuşuyor. Şu andan itibaren bizim ülkemiz de resmi olarak Esvatini Krallığı olarak bilinecek." şeklinde konuştu.

Msawati, ayrıca "Swaziland" adının "Switzerland (İsviçre)" ile de sık sık karıştırıldığını ve isim değişikliğiyle bunun önüne geçileceğini söyledi.

"Swazilerin yeri" anlamına gelen eSwatia Krallığı isminin hem İngilizce hem de Swazice olması nedeniyle bazı vatandaşlar değişikliğe tepki gösterirken, ülke adının değiştirilmesinin anayasanın yeniden yazılması, Swaziland polis güçleri ve Swaziland Üniversitesi adlarının da değiştirilmesi anlamına gelebileceği belirtildi.

1986 yılında 18 yaşında iken tahta geçen Kral 3. Mswati ülkeyi mutlak monarşi ile yönetiyor. Seçimlere partilerin katılmasının yasak olduğu ülkede sadece krala sadık kabile şeflerinin onay verdiği kişiler seçimlerde yarışabiliyor.

Afrika'da bağımsızlığını kazanan diğer ülkelerde yapılan isim değişikliklerinde Rodesya Zimbabve, Nyasaland Malavi, Bechuanaland ise Botsvana olmuştu.