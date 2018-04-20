DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:01, 20 Nisan 2018 Cuma
GÃ¼ncel
15:34, 20 Nisan 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
ErdoÄŸan'dan erken seÃ§imle ilgili 'cuma' mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan erken seÃ§imle ilgili 'cuma' mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TemayÃ¼l yoklamasÄ±nÄ± yine yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Cuma gÃ¼nÃ¼ geniÅŸletilmiÅŸ il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda yol haritasÄ±nÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±m, sonra yola koyulacaÄŸÄ±z" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â "Kampanya baÅŸladÄ±. Fakat biz tabii ÅŸimdi manifestomuzu aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Åžu anda bununla ilgili olarak ekibim Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve ekibimle beraber de deÄŸerlendirmelerimizi yapacaÄŸÄ±z. Bizim inÅŸallah normalde seÃ§im beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Ä°stanbul Kongresi'ne yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, EyÃ¼p Sultan Camisi'nde kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. ErdoÄŸan, bir gazetecinin seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ne aÅŸamada olduÄŸunu sorarak, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sahalara ineceÄŸiz" dediÄŸini hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine, aslÄ±nda sahalardan hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±nÄ±, hep sahalarda olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ä°zmir ve Ä°stanbul hariÃ§ 79 ili dolaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, bazÄ± gÃ¼nler Ä°stanbul'da aynÄ± anda 3 ilÃ§ede spor salonlarÄ±nda hem de dÄ±ÅŸarÄ±da miting yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

SeÃ§im kampanyalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, "Fakat biz tabii ÅŸimdi manifestomuzu aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Åžu anda bununla ilgili olarak ekibim Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve ekibimle beraber de deÄŸerlendirmelerimizi yapacaÄŸÄ±z. Bizim inÅŸallah, normalde seÃ§im beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Ä°stanbul Kongresi'ne yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul Kongresi'nde bunu aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z." dedi.

Bunu aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra da yola koyulacaklarÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Åžu an itibarÄ±yla milletvekillerimin tamamÄ±yla Ankara'da genel merkezde bir toplantÄ± yaptÄ±k ve bu toplantÄ±yla birlikte zaten tÃ¼m milletvekillerimize ÅŸu anda o heyecanÄ± vermiÅŸ durumdayÄ±z. Fakat YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun takvimi aÃ§Ä±klamasÄ±yla birlikte de biz ÅŸu anda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takvimi ÅŸÃ¶yle bir masaya yatÄ±racaÄŸÄ±z. Ondan sonra kendi yol haritamÄ±zÄ± inÅŸallah uygulamaya koyacaÄŸÄ±z. TemayÃ¼l yoklamasÄ±nÄ± yine yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. TemayÃ¼l yoklamalarÄ±nÄ± da yapÄ±p, bu arada milletvekillerinin tespitiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± da yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Yani yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmayla ÅŸu anda zaten tÃ¼m iller bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ durumdalar. Kendilerine de biz cuma gÃ¼nÃ¼ GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± olacak. Bu toplantÄ±da bu yol haritasÄ±nÄ± tÃ¼m teÅŸkilatÄ±mla paylaÅŸacaÄŸÄ±m ve onlarla birlikte de ya Allah bismillah deyip yola koyulacaÄŸÄ±z."

"FUTBOL TERÃ–RÃœNDEN DE Ã–TE BÄ°R ÅžEY"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan maÃ§ta Ã§Ä±kan olaylara iliÅŸkin de "Bu futbol terÃ¶rÃ¼nden de Ã¶te bir ÅŸey. Burada ayrÄ±ca biraz aÃ§Ä±k konuÅŸmam lazÄ±m, kumpas da var." dedi.

Â 



Ä°lgili Konular erken seÃ§im cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ErdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
AliaÄŸa'da 27 Suriyeli gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
AliaÄŸa'da 27 Suriyeli gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esinde 27 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Kimlik ve ehliyet sorgulamada yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ±
Kimlik ve ehliyet sorgulamada yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ±

Yeni kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ±nÄ± 2 saniye iÃ§inde yapan barkod ve karekod okuyucu sistemi ilk kez kullanÄ±ldÄ±. Ãœlke genelinde uygulanan her tÃ¼rlÃ¼ emniyet ve asayiÅŸ hizmetleri kapsamÄ±nda kullanÄ±lacak sistem sayesinde kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ± daha hÄ±zlÄ± yapÄ±lacak, sorgulamalar sÄ±rasÄ±nda meydana gelebilecek hatalar ortadan kalkacak.
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 23 Nisan yoÄŸunluÄŸu
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 23 Nisan yoÄŸunluÄŸu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile hafta sonu tatilini yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmek isteyen yolcular nedeniyle terminallerde yoÄŸunluk oluÅŸtu
Erken seÃ§im kararÄ± kesinleÅŸti
Erken seÃ§im kararÄ± kesinleÅŸti

AK Parti ve MHP'nin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 24 Haziran'da yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nergesi, 386 oyla TBMM'de kabul edildi
Bitlis'te sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Bitlis'te sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Bitlis'in Hizan ilÃ§esinde 8 kÃ¶y ve 10 mezrada, 19.00-05.00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde patlama 3 Ã¶lÃ¼ 14 yaralÄ±
IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde patlama: 3 Ã¶lÃ¼, 14 yaralÄ±

IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde tÃ¼p nakli sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Olayda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± sorusuna 'Ä°nce'den cevap
CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± sorusuna 'Ä°nce'den cevap

CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n partisinin Yalova Milletvekili Ä°nce'yi kabul etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan Ä°nce, ''CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacak mÄ±sÄ±nÄ±z?'' sorusuna ''Partimin yetkili organlarÄ±nÄ±n kararÄ±na saygÄ± gÃ¶steririm'' cevabÄ±nÄ± verdi.
ErdoÄŸan'dan erken seÃ§imle ilgili 'cuma' mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan erken seÃ§imle ilgili 'cuma' mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TemayÃ¼l yoklamasÄ±nÄ± yine yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Cuma gÃ¼nÃ¼ geniÅŸletilmiÅŸ il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda yol haritasÄ±nÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±m, sonra yola koyulacaÄŸÄ±z" dedi.
KazdaÄŸlarÄ±'nda yangÄ±n
KazdaÄŸlarÄ±'nda yangÄ±n

BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinde Ã§Ã¶plÃ¼k alanda baÅŸlayan ve rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle zeytinlik alana da sÄ±Ã§rayan alevlere itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Yunanistan'a sert tepki
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Yunanistan'a sert tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yunanistan'da darbecinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Karar Yunanistanâ€™Ä±n darbecileri kollayan bir Ã¼lke olduÄŸunu bir kez daha ortaya koymuÅŸtur." ifadeleri kullanÄ±larak sert tepki gÃ¶sterildi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Muharrem Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Muharrem Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Muharrem Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Avusturya'da trenler Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± 54 yaralÄ±
Avusturya'da trenler Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 54 yaralÄ±

Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki tren garÄ± yakÄ±nlarÄ±nda iki trenin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±nda 54 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz CHP adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz CHP adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul merkezli 6 ildeki FETÃ– operasyonunda 33 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul merkezli 6 ildeki FETÃ– operasyonunda 33 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin, Ä°stanbul merkezli 6 ilde 51 adrese dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Ã§eÅŸitli mesleklerden 33 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
MÄ°T operasyonu ile Gabon'dan getirilen 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisine tutuklama
MÄ°T operasyonu ile Gabon'dan getirilen 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisine tutuklama

FETÃ–/PDY'nin, Orta Afrika Ã¼lkesi Gabon'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik MÄ°T tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonla TÃ¼rkiye'ye getirilen 3 ÅŸÃ¼phelinin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" ve "uluslararasÄ± casusluk" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Afrin'deki patlamada bir asker ÅŸehit oldu
Afrin'deki patlamada bir asker ÅŸehit oldu

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Haberler

Erken seÃ§im kararÄ± kesinleÅŸti
Erken seÃ§im kararÄ± kesinleÅŸti

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± sorusuna 'Ä°nce'den cevap
CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± sorusuna 'Ä°nce'den cevap

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Muharrem Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Muharrem Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz CHP adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz CHP adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Erken seÃ§im teklifi oy birliÄŸiyle kabul edildi
Erken seÃ§im teklifi oy birliÄŸiyle kabul edildi

ErdoÄŸan'Ä±n Uyum Komisyonu Ã¼yeleriyle toplantÄ±sÄ± bitti
ErdoÄŸan'Ä±n Uyum Komisyonu Ã¼yeleriyle toplantÄ±sÄ± bitti

TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ± KKTCâ€™deki seÃ§imi de etkiledi
TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ± KKTC deki seÃ§imi de etkiledi

Erken seÃ§im sÃ¼reci ve sonrasÄ±nda neler olacak?
Erken seÃ§im sÃ¼reci ve sonrasÄ±nda neler olacak






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 