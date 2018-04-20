15:34, 20 Nisan 2018 Cuma

ErdoÄŸan'dan erken seÃ§imle ilgili 'cuma' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â "Kampanya baÅŸladÄ±. Fakat biz tabii ÅŸimdi manifestomuzu aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Åžu anda bununla ilgili olarak ekibim Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve ekibimle beraber de deÄŸerlendirmelerimizi yapacaÄŸÄ±z. Bizim inÅŸallah normalde seÃ§im beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Ä°stanbul Kongresi'ne yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, EyÃ¼p Sultan Camisi'nde kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. ErdoÄŸan, bir gazetecinin seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ne aÅŸamada olduÄŸunu sorarak, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sahalara ineceÄŸiz" dediÄŸini hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine, aslÄ±nda sahalardan hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±nÄ±, hep sahalarda olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ä°zmir ve Ä°stanbul hariÃ§ 79 ili dolaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, bazÄ± gÃ¼nler Ä°stanbul'da aynÄ± anda 3 ilÃ§ede spor salonlarÄ±nda hem de dÄ±ÅŸarÄ±da miting yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

SeÃ§im kampanyalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, "Fakat biz tabii ÅŸimdi manifestomuzu aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Åžu anda bununla ilgili olarak ekibim Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve ekibimle beraber de deÄŸerlendirmelerimizi yapacaÄŸÄ±z. Bizim inÅŸallah, normalde seÃ§im beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Ä°stanbul Kongresi'ne yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul Kongresi'nde bunu aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z." dedi.

Bunu aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra da yola koyulacaklarÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Åžu an itibarÄ±yla milletvekillerimin tamamÄ±yla Ankara'da genel merkezde bir toplantÄ± yaptÄ±k ve bu toplantÄ±yla birlikte zaten tÃ¼m milletvekillerimize ÅŸu anda o heyecanÄ± vermiÅŸ durumdayÄ±z. Fakat YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun takvimi aÃ§Ä±klamasÄ±yla birlikte de biz ÅŸu anda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takvimi ÅŸÃ¶yle bir masaya yatÄ±racaÄŸÄ±z. Ondan sonra kendi yol haritamÄ±zÄ± inÅŸallah uygulamaya koyacaÄŸÄ±z. TemayÃ¼l yoklamasÄ±nÄ± yine yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. TemayÃ¼l yoklamalarÄ±nÄ± da yapÄ±p, bu arada milletvekillerinin tespitiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± da yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Yani yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmayla ÅŸu anda zaten tÃ¼m iller bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ durumdalar. Kendilerine de biz cuma gÃ¼nÃ¼ GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± olacak. Bu toplantÄ±da bu yol haritasÄ±nÄ± tÃ¼m teÅŸkilatÄ±mla paylaÅŸacaÄŸÄ±m ve onlarla birlikte de ya Allah bismillah deyip yola koyulacaÄŸÄ±z."

"FUTBOL TERÃ–RÃœNDEN DE Ã–TE BÄ°R ÅžEY"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan maÃ§ta Ã§Ä±kan olaylara iliÅŸkin de "Bu futbol terÃ¶rÃ¼nden de Ã¶te bir ÅŸey. Burada ayrÄ±ca biraz aÃ§Ä±k konuÅŸmam lazÄ±m, kumpas da var." dedi.

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