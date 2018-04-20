15:42, 20 Nisan 2018 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± sorusuna 'Ä°nce'den cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n partisinin Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce'yi kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

"DERTLEÅžTK VE GÄ°DÄ°YORUM"

Ä°nce gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± ÅŸu aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±:

''Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼reÄŸine su serpmeye ihtiyacÄ±mÄ±z var. Referandumda yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dayanÄ±ÅŸma ruhuna ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bunu birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z. Bu korku yaÄŸma dÃ¼zeninden hep birlikte kurtulacaÄŸÄ±z. 16 yÄ±ldÄ±r TBMM'de milletvekili olarak gÃ¶rev yapan arkadaÅŸÄ±nÄ±z olarak genel baÅŸkanÄ±mÄ±za Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§le ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi ilettik. DertleÅŸtik ve gidiyorum. CHP Genel BaÅŸkanÄ±nÄ±n doÄŸal cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini iletmiÅŸtim yine ilettim.

SayÄ±n genel baÅŸkan dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ adaylarla ilgili anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydettiler. (Aday olacak mÄ±sÄ±nÄ±z?) Ben partimin yetkili organlarÄ±nÄ±n kararÄ±na saygÄ± gÃ¶steririm. Partimizin yetkili organlarÄ± ne kadar verirse ona saygÄ± gÃ¶steririm.''