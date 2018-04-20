CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± sorusuna 'Ä°nce'den cevap

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n partisinin Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce'yi kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°nce gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± ÅŸu aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±:
''Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼reÄŸine su serpmeye ihtiyacÄ±mÄ±z var. Referandumda yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dayanÄ±ÅŸma ruhuna ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bunu birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z. Bu korku yaÄŸma dÃ¼zeninden hep birlikte kurtulacaÄŸÄ±z. 16 yÄ±ldÄ±r TBMM'de milletvekili olarak gÃ¶rev yapan arkadaÅŸÄ±nÄ±z olarak genel baÅŸkanÄ±mÄ±za Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§le ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi ilettik. DertleÅŸtik ve gidiyorum. CHP Genel BaÅŸkanÄ±nÄ±n doÄŸal cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini iletmiÅŸtim yine ilettim.
SayÄ±n genel baÅŸkan dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ adaylarla ilgili anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydettiler. (Aday olacak mÄ±sÄ±nÄ±z?) Ben partimin yetkili organlarÄ±nÄ±n kararÄ±na saygÄ± gÃ¶steririm. Partimizin yetkili organlarÄ± ne kadar verirse ona saygÄ± gÃ¶steririm.''
Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esinde 27 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Yeni kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ±nÄ± 2 saniye iÃ§inde yapan barkod ve karekod okuyucu sistemi ilk kez kullanÄ±ldÄ±. Ãœlke genelinde uygulanan her tÃ¼rlÃ¼ emniyet ve asayiÅŸ hizmetleri kapsamÄ±nda kullanÄ±lacak sistem sayesinde kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ± daha hÄ±zlÄ± yapÄ±lacak, sorgulamalar sÄ±rasÄ±nda meydana gelebilecek hatalar ortadan kalkacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile hafta sonu tatilini yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmek isteyen yolcular nedeniyle terminallerde yoÄŸunluk oluÅŸtu
AK Parti ve MHP'nin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 24 Haziran'da yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nergesi, 386 oyla TBMM'de kabul edildi
Bitlis'in Hizan ilÃ§esinde 8 kÃ¶y ve 10 mezrada, 19.00-05.00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde tÃ¼p nakli sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Olayda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi yaralandÄ±
CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n partisinin Yalova Milletvekili Ä°nce'yi kabul etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan Ä°nce, ''CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacak mÄ±sÄ±nÄ±z?'' sorusuna ''Partimin yetkili organlarÄ±nÄ±n kararÄ±na saygÄ± gÃ¶steririm'' cevabÄ±nÄ± verdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TemayÃ¼l yoklamasÄ±nÄ± yine yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Cuma gÃ¼nÃ¼ geniÅŸletilmiÅŸ il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda yol haritasÄ±nÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±m, sonra yola koyulacaÄŸÄ±z" dedi.
BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinde Ã§Ã¶plÃ¼k alanda baÅŸlayan ve rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle zeytinlik alana da sÄ±Ã§rayan alevlere itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yunanistan'da darbecinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Karar Yunanistanâ€™Ä±n darbecileri kollayan bir Ã¼lke olduÄŸunu bir kez daha ortaya koymuÅŸtur." ifadeleri kullanÄ±larak sert tepki gÃ¶sterildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Muharrem Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki tren garÄ± yakÄ±nlarÄ±nda iki trenin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±nda 54 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin, Ä°stanbul merkezli 6 ilde 51 adrese dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Ã§eÅŸitli mesleklerden 33 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–/PDY'nin, Orta Afrika Ã¼lkesi Gabon'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik MÄ°T tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonla TÃ¼rkiye'ye getirilen 3 ÅŸÃ¼phelinin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" ve "uluslararasÄ± casusluk" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi