İngiltere'den Zimbabve'nin reformlarına destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zimbabve Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sibusiso Moyo ile görüştü.
İngiliz Dışişlerinden yapılan açıklamada, Londra'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında başkentte bulunan Moyo ile Johnson'un "tarihi" görüşme yaptığı belirtildi.
"Tarihi toplantı, İngiltere-Zimbabve ilişkilerinde yeni bir çağı başlatırken ayrıca Zimbabve'nin uluslararası toplumla anlamlı bir ilişki kurmaya yönelik bağlılığını da sembolize ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada İngiliz bakan Johnson'un şu ifadelerine yer verildi:
"Devlet Başkanı (Emmerson) Mnangagwa'nın göreve gelmesinden bu yana 150 gün geçti ve bu süreçte Zimbabve'nin etkileyici bir ilerleme kaydetmesine rağmen halen yapacak çok şeyi var. Bu nedenle İngiltere, İngiliz Milletler Topluluğu ve uluslararası toplum, Zimbabve'yi reform yolunda desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak demokrasilerin sadece bir günde inşa edilmediğini hatırlamamız gerekli."
Zimbabve'de kasım ayındaki askeri darbenin ardından ülkeyi 37 yıl yöneten 94 yaşındaki Robert Mugabe istifa etmiş yerine yardımcısı Emmerson Mnangagwa getirilmişti. Ülkede başkanlık seçiminin temmuz ayında yapılacağı bildirilmişti.
Seçimin ardından Zimbabve'nin İngiliz Milletler Topluluğu'na yeniden katılmak üzere başvuruda bulunması bekleniyor. Zimbabve'nin üyeliğini İngiltere'nin "kuvvetli şekilde desteklediği" biliniyor.
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarihi toplantı, İngiltere-Zimbabve ilişkilerinde yeni bir çağı başlatırken ayrıca Zimbabve'nin uluslararası toplumla anlamlı bir ilişki kurmaya yönelik bağlılığını da simgeliyor" dedi
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