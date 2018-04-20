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İşgal askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere sert müdahale
İşgal askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere sert müdahale

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde cuma namazının ardından düzenlenen gösterilere sert müdahalede bulunduğu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistinlilerin El Halil, Nablus ve Ramallah'a bağlı bazı bölgelerde düzenlediği gösterilere İsrail askerleri tarafından sert müdahalede bulunuldu.

İlk müdahale haberi, Batı Şeria'nın El Halil şehrinden geldi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, şehrin El Zaviye Kapısı bölgesinde toplanan yüzlerce Filistinli, hem İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki barışçıl eylemler karşısında kullandığı orantısız gücü protesto etmek hem de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak amacıyla gösteri düzenledi.

Gösteriye sert şekilde müdahale eden İsrail askerleri, protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Nablus ve Ramallah'a bağlı bazı bölgelerde de Filistinli göstericilere İsrail askerlerinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında gösterilerin başından bu yana 36 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 3 bin 500'den fazla gösterici de yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.



İlgili Konular filistin İsrail Büyük Dönüş Yürüyüşü
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