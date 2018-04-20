16:00, 20 Nisan 2018 Cuma

ETA'dan öldürdükleri sivillere özür

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneyinde bağımsız devlet kurmak için silahlı mücadele yürüten Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) örgütü, bu süreçte çatışma tarafı olmadıkları halde zarar görenlerden af diledi.

Gelecek ay kendini feshetmeye hazırlanan ETA, örgüte yakınlığı ile bilinen Gara gazetesinde yayımlanan açıklamayla ilk kez halktan özür diledi ve pişmanlığını dile getirdi.

Cinayet, yaralama, işkence ve toplu göçe yol açma gibi eylemlerin sorumluluğunu kabul eden örgüt, açıklamasında, "Uzun silahlı mücadele süresince büyük acılara neden olduk. Bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Gerçekten üzgünüz. Silahlı mücadele sürecindeki eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İspanya hükümeti ise özür açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Hükümetten yapılan açıklamada "Bu, ETA'yı demokrasi silahıyla dize getiren hukuk devletinin gücünün sonucundan başka bir şey değil. Terör örgütünün kurbanlarından af dilemesi iyi bir şey. Aslında çok daha önce af dilemeliydi." ifadeleri kullanıldı.

1959'da kurulan ve ilk silahlı eylemini 1961'in temmuz ayında düzenleyen ETA'nın, 5 Mayıs'ta Fransa'nın Bask bölgesindeki Bayona kentinde düzenlenecek etkinlikle kendini feshetmesi bekleniyor.

Hapisteki ETA üyeleri, örgütün kendini feshetmesinin ardından ailelerine yakın hapishanelere sevk edilmeyi, şiddet eylemlerine karışmayan örgüt üyeleri de şartlı olarak serbest bırakılmayı umuyor.

İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido ise kendisini feshetmesi karşılığında ETA'ya hiçir şey verilmeyeceğini söyledi.

ETA, ilk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 800'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya'da, 52 kişi Fransa'da, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor.