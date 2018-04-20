16:04, 20 Nisan 2018 Cuma

IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde patlama: 3 Ã¶lÃ¼, 14 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi yaralandÄ±, Ã§ok sayÄ±da iÅŸ yeri ile araÃ§ta hasar oluÅŸtu.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kent merkezindekiÂ IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde tÃ¼plerin depolandÄ±ÄŸÄ± alandaÂ henÃ¼z belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Â Patlama nedeniyle alandaki tÃ¼p yÃ¼klÃ¼ kamyon ile Ã§evredeki iÅŸ yerleri ve araÃ§larda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Olay yerine polis, itfaiye, belediye ve AFAD ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra toplumsal olaylara mÃ¼dahale aracÄ± (TOMA) sevk edildi.

Patlamada sanayide iÅŸ yeri bulunan Esat BaÄŸcÄ± ile 14 kiÅŸi yaralandÄ±, Taner YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir kiÅŸi daha enkaz altÄ±nda kaldÄ±. Olayda, Ã§ok sayÄ±da iÅŸ yeri ve araÃ§ta hasar oluÅŸtu.Â

112 Acil Servis ekiplerince, IÄŸdÄ±r Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan BaÄŸcÄ±, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. BaÄŸcÄ±'nÄ±n cesedi hastanenin morguna konuldu.Â

DiÄŸer 14 yaralÄ±dan saÄŸlÄ±k durumu aÄŸÄ±r olan Turan ÅžallÄ± Kars'taki Kafkas Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi Hastanesine, GÃ¶khan Zorman da Erzurum'daki Yakutiye AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildi.

VÃ¼cudunda yanÄ±klar olan yaralÄ±larÄ±n hastanelere sevk edilmesi sonrasÄ± olay yerindeÂ AFAD ve belediye ekiplerince iÅŸ makineleri desteÄŸinde yapÄ±lan enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir baÅŸka kiÅŸinin daha cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Bu 2 kiÅŸinin cesedi de IÄŸdÄ±r Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Patlama nedeniyle bazÄ± iÅŸ yerleri Ã§Ã¶ktÃ¼, tÃ¼p yÃ¼klÃ¼ kamyon ile bazÄ± araÃ§lar yandÄ±. Ä°ÅŸ yerleri ile araÃ§lardaki yangÄ±n, itfaiye ve TOMA'larÄ±n mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

OlayÄ±n ardÄ±ndanÂ polis ve itfaiye ekipleri bÃ¶lgede incelemelerde bulundu.Â

Patlamayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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