IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde patlama: 3 Ã¶lÃ¼, 14 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi yaralandÄ±, Ã§ok sayÄ±da iÅŸ yeri ile araÃ§ta hasar oluÅŸtu.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kent merkezindekiÂ IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde tÃ¼plerin depolandÄ±ÄŸÄ± alandaÂ henÃ¼z belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Â Patlama nedeniyle alandaki tÃ¼p yÃ¼klÃ¼ kamyon ile Ã§evredeki iÅŸ yerleri ve araÃ§larda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Olay yerine polis, itfaiye, belediye ve AFAD ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra toplumsal olaylara mÃ¼dahale aracÄ± (TOMA) sevk edildi.
Patlamada sanayide iÅŸ yeri bulunan Esat BaÄŸcÄ± ile 14 kiÅŸi yaralandÄ±, Taner YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir kiÅŸi daha enkaz altÄ±nda kaldÄ±. Olayda, Ã§ok sayÄ±da iÅŸ yeri ve araÃ§ta hasar oluÅŸtu.Â
112 Acil Servis ekiplerince, IÄŸdÄ±r Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan BaÄŸcÄ±, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. BaÄŸcÄ±'nÄ±n cesedi hastanenin morguna konuldu.Â
DiÄŸer 14 yaralÄ±dan saÄŸlÄ±k durumu aÄŸÄ±r olan Turan ÅžallÄ± Kars'taki Kafkas Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi Hastanesine, GÃ¶khan Zorman da Erzurum'daki Yakutiye AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildi.
VÃ¼cudunda yanÄ±klar olan yaralÄ±larÄ±n hastanelere sevk edilmesi sonrasÄ± olay yerindeÂ AFAD ve belediye ekiplerince iÅŸ makineleri desteÄŸinde yapÄ±lan enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir baÅŸka kiÅŸinin daha cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Bu 2 kiÅŸinin cesedi de IÄŸdÄ±r Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Patlama nedeniyle bazÄ± iÅŸ yerleri Ã§Ã¶ktÃ¼, tÃ¼p yÃ¼klÃ¼ kamyon ile bazÄ± araÃ§lar yandÄ±. Ä°ÅŸ yerleri ile araÃ§lardaki yangÄ±n, itfaiye ve TOMA'larÄ±n mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
OlayÄ±n ardÄ±ndanÂ polis ve itfaiye ekipleri bÃ¶lgede incelemelerde bulundu.Â
Patlamayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esinde 27 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Yeni kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ±nÄ± 2 saniye iÃ§inde yapan barkod ve karekod okuyucu sistemi ilk kez kullanÄ±ldÄ±. Ãœlke genelinde uygulanan her tÃ¼rlÃ¼ emniyet ve asayiÅŸ hizmetleri kapsamÄ±nda kullanÄ±lacak sistem sayesinde kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ± daha hÄ±zlÄ± yapÄ±lacak, sorgulamalar sÄ±rasÄ±nda meydana gelebilecek hatalar ortadan kalkacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile hafta sonu tatilini yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmek isteyen yolcular nedeniyle terminallerde yoÄŸunluk oluÅŸtu
AK Parti ve MHP'nin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 24 Haziran'da yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nergesi, 386 oyla TBMM'de kabul edildi
Bitlis'in Hizan ilÃ§esinde 8 kÃ¶y ve 10 mezrada, 19.00-05.00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde tÃ¼p nakli sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Olayda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi yaralandÄ±
CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bugÃ¼n partisinin Yalova Milletvekili Ä°nce'yi kabul etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan Ä°nce, ''CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacak mÄ±sÄ±nÄ±z?'' sorusuna ''Partimin yetkili organlarÄ±nÄ±n kararÄ±na saygÄ± gÃ¶steririm'' cevabÄ±nÄ± verdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TemayÃ¼l yoklamasÄ±nÄ± yine yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Cuma gÃ¼nÃ¼ geniÅŸletilmiÅŸ il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda yol haritasÄ±nÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±m, sonra yola koyulacaÄŸÄ±z" dedi.
BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinde Ã§Ã¶plÃ¼k alanda baÅŸlayan ve rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle zeytinlik alana da sÄ±Ã§rayan alevlere itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yunanistan'da darbecinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Karar Yunanistanâ€™Ä±n darbecileri kollayan bir Ã¼lke olduÄŸunu bir kez daha ortaya koymuÅŸtur." ifadeleri kullanÄ±larak sert tepki gÃ¶sterildi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Muharrem Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Avusturya'nÄ±n Salzburg kentindeki tren garÄ± yakÄ±nlarÄ±nda iki trenin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±nda 54 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin, Ä°stanbul merkezli 6 ilde 51 adrese dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Ã§eÅŸitli mesleklerden 33 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–/PDY'nin, Orta Afrika Ã¼lkesi Gabon'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik MÄ°T tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonla TÃ¼rkiye'ye getirilen 3 ÅŸÃ¼phelinin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" ve "uluslararasÄ± casusluk" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi