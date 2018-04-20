16:47, 20 Nisan 2018 Cuma

Bitlis'te sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bitlis'in Hizan ilÃ§esinde bazÄ± kÃ¶y ve baÄŸlÄ± mezralarda ikinci bir emre kadar 19.00-05.00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Hizan'a baÄŸlÄ± 8 kÃ¶y ve 10 mezrada sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Hizan sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki SarÄ±taÅŸ kÃ¶yÃ¼ Gedik mezrasÄ±, Yolbilen kÃ¶yÃ¼ ile YeniÃ§ay mezrasÄ±, Ã‡alÄ±ÅŸkanlar kÃ¶yÃ¼, YaylacÄ±k kÃ¶yÃ¼ ile SarÄ±bal ve Bilgili mezralarÄ±, Ekinli kÃ¶yÃ¼ ve DeliklitaÅŸ mezrasÄ±, KoÃ§yiÄŸit kÃ¶yÃ¼ ve Doyumlu mezrasÄ±, Horozdere kÃ¶yÃ¼ ve KaraaÄŸaÃ§ mezrasÄ±, AÄŸÄ±lÃ¶zÃ¼ kÃ¶yÃ¼ ile Bereket mezrasÄ±, AkÅŸar kÃ¶yÃ¼ ile AÅŸaÄŸÄ± Klavuz ve YukarÄ± Klavuz mezralarÄ± bÃ¶lgesinde, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±nma amaÃ§lÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak barÄ±nak tesis ettikleri, bu bÃ¶lgelerde terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸ olup, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin yakalanmalarÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereÄŸince bugÃ¼n 23.59'dan itibaren 19.00-05.00 saatlerinde (Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilerin eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmamasÄ± kaydÄ±yla) ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸtir."