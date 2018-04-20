17:40, 20 Nisan 2018 Cuma

Kimlik ve ehliyet sorgulamada yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ã¼retilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanÄ±ldÄ±.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ emniyet ve asayiÅŸ hizmetleri kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla barkod ve karekod okuyucu sistem geliÅŸtirildi.

Sorgulamalar sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lmakÂ Ã¼zere alÄ±nan 125 barkod ve karekod okuyucu cihazdan 60'Ä± Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 65'i Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na verildi.

Yeni sistem, ilk kez Ankara'nÄ±n GÃ¶lbaÅŸÄ± giriÅŸinde bulunan uygulama noktasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±.

Uygulama noktasÄ±nda gÃ¶revli ekiplerce durdurulan araÃ§larda bulunan kiÅŸilerin kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgeleri yeni sistemle sorgulandÄ±.

Sistem, yeni kimlik kartlarÄ± ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgeleri Ã¼zerinde bulunan barkod ve karekodlarÄ±n cihaza okutulmasÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Cihaza okutulan kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesine ait bilgiler 2 saniye iÃ§erisinde ekranda gÃ¶rÃ¼lebiliyor.

Sorgulamalar, jandarma ekiplerince Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS), polisler tarafÄ±ndan ise Emniyet Bilgi Sistemi (Pol-Net) sistemi Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.Â

Ãœlke genelinde uygulanan her tÃ¼rlÃ¼ emniyet ve asayiÅŸ hizmetleri kapsamÄ±nda kullanÄ±lacak sistem sayesinde kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ± daha hÄ±zlÄ± yapÄ±lacak, sorgulamalar sÄ±rasÄ±nda meydana gelebilecek hatalar ortadan kalkacak.

Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral Arif Ã‡etin ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami AltÄ±nok da yeni sistemin ilk kez kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulama noktasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgelerini kontrol etti.

"SÃœRATLÄ°, SAÄžLIKLI VE Ã‡AÄžDAÅž BÄ°R HÄ°ZMET"

Yeni sisteme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan Orgeneral Ã‡etin, hizmeti vatandaÅŸÄ± hizmetin ayaÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rme amacÄ±yla yeni barkod ve karekod okuma sisteminin polis ve jandarmanÄ±n uzman ekiplerince geliÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Sistemin dÃ¼nyada bir ilk olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡etin, "VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kontrol ve denetimini onlarÄ±n zamanÄ±nÄ± fazla almadan sÃ¼ratli ve doÄŸru ÅŸekilde yapmak iÃ§in bu cihazÄ± bundan sonra yol kontrol noktalarÄ±nda gÃ¶receksiniz. Bu sÃ¼ratli, saÄŸlÄ±klÄ± ve Ã§aÄŸdaÅŸ bir hizmet olarak vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine sunulmuÅŸtur." diye konuÅŸtu.

Åžu anda 40 milyon vatandaÅŸÄ±n yeni kimlik kartÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ã‡etin, diÄŸer vatandaÅŸlarÄ±n da bir an Ã¶nce yeni kimlik kartlarÄ±nÄ± almasÄ±nÄ±n yararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.