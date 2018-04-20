Esed rejimi kuÅŸatma alanlarÄ±na Ä±srarla saldÄ±rÄ±yor

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinden "PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± temas" itirafÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu