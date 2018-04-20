KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n yeni BaÅŸbakanÄ± MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev oldu

KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylama sonucuÂ Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± 50 yaÅŸÄ±ndakiÂ MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev oldu.
Ãœlkenin siyasi tarihinde ilk kez mecliste gÃ¼ven tazeleyemeyen BaÅŸbakan Sapar Ä°sakov'un baÅŸÄ±ndaki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, parti grup baÅŸkanlarÄ± yeni koalisyonu belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlandÄ±.
Sosyal Demokrat Partisi Grup BaÅŸkanÄ± Ä°sa Omurkulov, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel oturumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, meclisteki mevcut Sosyal Demokrat Parti, KÄ±rgÄ±zistan Partisi ve Bir Bol Partisinin oluÅŸturduÄŸu koalisyona, Cumhuriyet-Atayurt Partisinin dahil edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Omurkulov, baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine meclis dÄ±ÅŸÄ±ndan KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dare BaÅŸkanÄ± MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev'i adayÄ± gÃ¶stermeye karar verdiklerini bildirdi.
HÃ¼kÃ¼met programÄ± ve yapÄ±sÄ± tanÄ±tÄ±ldÄ±ktan sonra meclis, yeni baÅŸbakanÄ±, programÄ±nÄ±, hÃ¼kÃ¼met yapÄ±sÄ±nÄ± ve bakanlar kurulunu ayrÄ± ayrÄ± oyladÄ±.
Toplam 120 sandalyeli meclis genel kurulunda yapÄ±lan oylamada, oturuma katÄ±lan 115 milletvekilinin tamamÄ± AbÄ±lgaziyev'in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in evet oyu kullandÄ±.
Meclisten gÃ¼venoyu alan AbÄ±lgaziyev, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Devletimizin geliÅŸmesine ve kalkÄ±nmasÄ±na, Ã¼lkedeki sorunlarÄ±n giderilmesine yÃ¶nelik sorulan sorularÄ±, uyarÄ± ve eleÅŸtirileri dikkate aldÄ±m. Ãœlke ve halkÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±rÄ±m. Bana ve kabineme gÃ¼ven oyu veren meclise Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim." diye konuÅŸtu.
AbÄ±lgaziyev, eski kabinede gÃ¶rev yapanlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.
Ã–nceki kabinede Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunan Kubatbek Boronov, BaÅŸbakan Birinci YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zamirbek Askarov, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± CeniÅŸ Razakov, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AltÄ±nay Omurbekova'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± KaÅŸkar CunuÅŸaliyev, Adalet BakanÄ± Aynur AbdÄ±ldayeva, Ekonomi BakanÄ± Oleg Pankratov, Acil Durumlar BakanÄ± Nurbolot Mirzahmedov, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kosmosbek Ã‡olponbayev, Milli GÃ¼venlik Devlet Komitesi (GKNB) BaÅŸkanÄ± Ä°dris KadÄ±rkulov, Savunma Ä°ÅŸleri Devlet Komitesi BaÅŸkanÄ± Erlis Terdikbayev ve Ä°letiÅŸim ve HaberleÅŸme Teknolojileri Devlet Komitesi BaÅŸkanÄ± BakÄ±t ÅžarÅŸembiyev bakanlar kurulunun yeni Ã¼yeleri oldu.
Kabinede DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Erlan AbdÄ±ldayev, Maliye BakanÄ± AdÄ±lbek KasÄ±maliyev, TarÄ±m, GÄ±da Sanayi ve Sulama BakanÄ± Nurbek MuraÅŸev, Yol ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± GÃ¼lmira Kudaybergenova, KÃ¼ltÃ¼r, Enformasyon ve Turizm BakanÄ± Sultan Cumagulov ve Ä°ÅŸ ve Sosyal KalkÄ±nma BakanÄ± TaalaygÃ¼l Ä°sakunova koltuÄŸunu korudu.
Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Ceenbekov'un, AbÄ±lgaziyev'in baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine getirilmesine iliÅŸkinÂ kararnameyi onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TÃ¼rk iÅŸ adamalarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da inÅŸa edilen su kuyularÄ± dualarla aÃ§Ä±ldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve Ä±rkÃ§Ä± cinayete kurban gittiÄŸi iddia edilen TÃ¼rk genci Burak BektaÅŸ iÃ§in NeukÃ¶lln ilÃ§esinde dikilen anÄ±ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen "Yeni rekabet gÃ¼ndemi" konulu konferansa katÄ±lan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Torlak ile SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Miloje Obradovic, konferansÄ±n sonunda iÅŸ birliÄŸi ve tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.
Suriye'deki Esed rejiminin kuÅŸatmada tuttuÄŸu alanlarÄ± ele geÃ§irme mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Åžam'Ä±n gÃ¼neyinde, neredeyse tamamÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki YermÃ¼k'e dÃ¼n gece yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ä°ran iÃ§in, "Kim bize zarar vermeyi denerse bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶der" tehdidinde bulundu
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, TÃ¼rkiye'den tÃ¼m siyasi partilerin Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± engelleyeceklerini sÃ¶yledi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders, "(ÃœÃ§ BelÃ§ikalÄ± ÅŸirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracÄ±) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler deÄŸil. BelÃ§ika devletinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§tÄ±, yani BelÃ§ika devleti bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin Ã¼zerine gidiyor" dedi
Ä°srail Ä°stihbarat BakanÄ± Katz'dan, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± tarafÄ±ndan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°srail askerlerine yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu taktirde, Hamas liderlerine karÅŸÄ± suikastlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olabileceÄŸi tehdidi geldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Alman Federal Meclisi'nin, Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik ÅŸiddeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°spanya'nÄ±n kuzeyindeki Bask Yurdu ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–rgÃ¼tÃ¼ ETA, "SilahlÄ± mÃ¼cadele sÃ¼recindeki eylemlerimiz, Ã§atÄ±ÅŸmada hiÃ§bir sorumluluÄŸu olmayan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiye zarar verdi. DÃ¼zeltilmeyecek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakÄ±nlarÄ±ndan af diliyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fransa YÃ¼ksek Ä°dari Mahkemesi, vatandaÅŸlÄ±k tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda yetkililerle el sÄ±kÄ±ÅŸmayÄ± reddeden Cezayirli MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iptal etti.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahalede bulunduÄŸu bildirildi.