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22:06, 20 Nisan 2018 Cuma
Orta Asya
18:19, 20 Nisan 2018 Cuma

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KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n yeni BaÅŸbakanÄ± MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev oldu
KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n yeni BaÅŸbakanÄ± MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev oldu

KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylama sonucuÂ Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± 50 yaÅŸÄ±ndakiÂ MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev oldu.

Ãœlkenin siyasi tarihinde ilk kez mecliste gÃ¼ven tazeleyemeyen BaÅŸbakan Sapar Ä°sakov'un baÅŸÄ±ndaki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, parti grup baÅŸkanlarÄ± yeni koalisyonu belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlandÄ±.

Sosyal Demokrat Partisi Grup BaÅŸkanÄ± Ä°sa Omurkulov, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel oturumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, meclisteki mevcut Sosyal Demokrat Parti, KÄ±rgÄ±zistan Partisi ve Bir Bol Partisinin oluÅŸturduÄŸu koalisyona, Cumhuriyet-Atayurt Partisinin dahil edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Omurkulov, baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine meclis dÄ±ÅŸÄ±ndan KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dare BaÅŸkanÄ± MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev'i adayÄ± gÃ¶stermeye karar verdiklerini bildirdi.

HÃ¼kÃ¼met programÄ± ve yapÄ±sÄ± tanÄ±tÄ±ldÄ±ktan sonra meclis, yeni baÅŸbakanÄ±, programÄ±nÄ±, hÃ¼kÃ¼met yapÄ±sÄ±nÄ± ve bakanlar kurulunu ayrÄ± ayrÄ± oyladÄ±.

Toplam 120 sandalyeli meclis genel kurulunda yapÄ±lan oylamada, oturuma katÄ±lan 115 milletvekilinin tamamÄ± AbÄ±lgaziyev'in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in evet oyu kullandÄ±.

Meclisten gÃ¼venoyu alan AbÄ±lgaziyev, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Devletimizin geliÅŸmesine ve kalkÄ±nmasÄ±na, Ã¼lkedeki sorunlarÄ±n giderilmesine yÃ¶nelik sorulan sorularÄ±, uyarÄ± ve eleÅŸtirileri dikkate aldÄ±m. Ãœlke ve halkÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±rÄ±m. Bana ve kabineme gÃ¼ven oyu veren meclise Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim." diye konuÅŸtu.

AbÄ±lgaziyev, eski kabinede gÃ¶rev yapanlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.

Ã–nceki kabinede Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunan Kubatbek Boronov, BaÅŸbakan Birinci YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirildi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zamirbek Askarov, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± CeniÅŸ Razakov, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AltÄ±nay Omurbekova'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± KaÅŸkar CunuÅŸaliyev, Adalet BakanÄ± Aynur AbdÄ±ldayeva, Ekonomi BakanÄ± Oleg Pankratov, Acil Durumlar BakanÄ± Nurbolot Mirzahmedov, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kosmosbek Ã‡olponbayev, Milli GÃ¼venlik Devlet Komitesi (GKNB) BaÅŸkanÄ± Ä°dris KadÄ±rkulov, Savunma Ä°ÅŸleri Devlet Komitesi BaÅŸkanÄ± Erlis Terdikbayev ve Ä°letiÅŸim ve HaberleÅŸme Teknolojileri Devlet Komitesi BaÅŸkanÄ± BakÄ±t ÅžarÅŸembiyev bakanlar kurulunun yeni Ã¼yeleri oldu.

Kabinede DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Erlan AbdÄ±ldayev, Maliye BakanÄ± AdÄ±lbek KasÄ±maliyev, TarÄ±m, GÄ±da Sanayi ve Sulama BakanÄ± Nurbek MuraÅŸev, Yol ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± JamÅŸitbek Kalilov, EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± GÃ¼lmira Kudaybergenova, KÃ¼ltÃ¼r, Enformasyon ve Turizm BakanÄ± Sultan Cumagulov ve Ä°ÅŸ ve Sosyal KalkÄ±nma BakanÄ± TaalaygÃ¼l Ä°sakunova koltuÄŸunu korudu.

Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Ceenbekov'un, AbÄ±lgaziyev'in baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine getirilmesine iliÅŸkinÂ kararnameyi onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



Ä°lgili Konular kÄ±rgÄ±zistan MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev
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