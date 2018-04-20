SÄ±rbistan, rekabet hukukunda TÃ¼rkiye'den yardÄ±m alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan'Ä±n rekabet kurumlarÄ± arasÄ±nda tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
AÃ§Ä±klamada bulunan Torlak, imzalanan anlaÅŸmanÄ±n bir iyi niyet anlaÅŸmasÄ± olduÄŸunu belirterek, anlaÅŸmanÄ±n Ã¶zellikle tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ± hususunda Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret etti.
Rekabet hukuku ve rekabet hukuku teorisinin bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada geliÅŸtiÄŸini aktaran Torlak, "DijitalleÅŸen bir dÃ¼nyada yaÅŸÄ±yoruz. Dijital ekonomilerde bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bir taraftan dosyalarÄ±mÄ±zÄ± daha isabetli kararlar almak Ã¼zere daha nitelikli yapabilmek bakÄ±mÄ±ndan, bir taraftan da tespitleri doÄŸru yapabilmek bakÄ±mÄ±ndan." ifadelerini kullandÄ±.
Â
TÃ¼rkiye ile Balkan Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin stratejik Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Torlak, bugÃ¼n imzalanan anlaÅŸmaya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ã–zellikle tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸÄ±mÄ±z olan bu Ã¼lkelerle iliÅŸkilerimize ve iÅŸ birliklerimize Ã¶nem ve Ã¶zen gÃ¶steriyoruz. Bu kapsamda da bugÃ¼n SÄ±rbistan ile bu anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±k. Ãœmit ediyorum ki bu anlaÅŸma ile bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±ndan tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na kadar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± deÄŸiÅŸimlerimizi gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÅŸletmecilik ve kÃ¼resel anlamda iÅŸ yapma biÃ§imleri artÄ±k her yerde birbirini etkileyebiliyor. Bu anlaÅŸmayÄ± Ã§ok deÄŸerli buluyoruz."
Torlak, SÄ±rbistan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin tecrÃ¼besinden faydalanabileceÄŸini belirterek, TÃ¼rkiye'den SÄ±rbistan'a ve SÄ±rbistan'dan da TÃ¼rkiye'ye geliÅŸ-gidiÅŸler olacaÄŸÄ±nÄ± ve birikimlerin bu ÅŸekilde paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Rekabet Kurumunun, TÃ¼rkiye'de 20 yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸi olduÄŸunu anÄ±msatan Torlak, "20 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸimizde, mehaz mevzuatÄ±mÄ±z bizim de Avrupa Komisyonunun mevzuatÄ± ama biz ikincil mevzuatlarÄ±mÄ±zda ÅŸu anda Balkan Ã¼lkelerinden ve SÄ±rbistan'dan bir hayli ilerideyiz. Ã–nemli mesafeler kaydettik. Bu Ã¶nemli mesafeler kapsamÄ±nda da tecrÃ¼belerimizi Ã§ok rahatlÄ±kla buraya aktarabileceÄŸimizi, dolayÄ±sÄ±yla bizim 2-3 senede aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mesafeyi bu tecrÃ¼be aktarÄ±mÄ±yla Ã§ok daha kÄ±sa sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸtirebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Torlak, SÄ±rbistan'da bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, "BurasÄ± bizim iÃ§in Ã¶zel ve Ã¶nemli bir coÄŸrafya. KÃ¼ltÃ¼rel ve tarihi baÄŸlarÄ±mÄ±z var. Ãœmit ediyorum ki bu iliÅŸkilerimiz geliÅŸerek devam edecek." dedi.
SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Obradovic ise imzalanan anlaÅŸmanÄ±n bÃ¶lgesel bir iÅŸ birliÄŸinden daha fazlasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, "Rekabet hukuku, Ã¼lke ekonomisinin geliÅŸimini de belirleyen bir unsur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rk iÅŸ adamalarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da inÅŸa edilen su kuyularÄ± dualarla aÃ§Ä±ldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve Ä±rkÃ§Ä± cinayete kurban gittiÄŸi iddia edilen TÃ¼rk genci Burak BektaÅŸ iÃ§in NeukÃ¶lln ilÃ§esinde dikilen anÄ±ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen "Yeni rekabet gÃ¼ndemi" konulu konferansa katÄ±lan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Torlak ile SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Miloje Obradovic, konferansÄ±n sonunda iÅŸ birliÄŸi ve tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.
Suriye'deki Esed rejiminin kuÅŸatmada tuttuÄŸu alanlarÄ± ele geÃ§irme mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Åžam'Ä±n gÃ¼neyinde, neredeyse tamamÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki YermÃ¼k'e dÃ¼n gece yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ä°ran iÃ§in, "Kim bize zarar vermeyi denerse bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶der" tehdidinde bulundu
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, TÃ¼rkiye'den tÃ¼m siyasi partilerin Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± engelleyeceklerini sÃ¶yledi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders, "(ÃœÃ§ BelÃ§ikalÄ± ÅŸirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracÄ±) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler deÄŸil. BelÃ§ika devletinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§tÄ±, yani BelÃ§ika devleti bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin Ã¼zerine gidiyor" dedi
Ä°srail Ä°stihbarat BakanÄ± Katz'dan, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± tarafÄ±ndan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°srail askerlerine yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu taktirde, Hamas liderlerine karÅŸÄ± suikastlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olabileceÄŸi tehdidi geldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Alman Federal Meclisi'nin, Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik ÅŸiddeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°spanya'nÄ±n kuzeyindeki Bask Yurdu ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–rgÃ¼tÃ¼ ETA, "SilahlÄ± mÃ¼cadele sÃ¼recindeki eylemlerimiz, Ã§atÄ±ÅŸmada hiÃ§bir sorumluluÄŸu olmayan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiye zarar verdi. DÃ¼zeltilmeyecek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakÄ±nlarÄ±ndan af diliyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fransa YÃ¼ksek Ä°dari Mahkemesi, vatandaÅŸlÄ±k tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda yetkililerle el sÄ±kÄ±ÅŸmayÄ± reddeden Cezayirli MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iptal etti.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahalede bulunduÄŸu bildirildi.