18:54, 20 Nisan 2018 Cuma

SÄ±rbistan, rekabet hukukunda TÃ¼rkiye'den yardÄ±m alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye ile SÄ±rbistan'Ä±n rekabet kurumlarÄ± arasÄ±nda tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

AÃ§Ä±klamada bulunan Torlak, imzalanan anlaÅŸmanÄ±n bir iyi niyet anlaÅŸmasÄ± olduÄŸunu belirterek, anlaÅŸmanÄ±n Ã¶zellikle tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ± hususunda Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Rekabet hukuku ve rekabet hukuku teorisinin bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada geliÅŸtiÄŸini aktaran Torlak, "DijitalleÅŸen bir dÃ¼nyada yaÅŸÄ±yoruz. Dijital ekonomilerde bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bir taraftan dosyalarÄ±mÄ±zÄ± daha isabetli kararlar almak Ã¼zere daha nitelikli yapabilmek bakÄ±mÄ±ndan, bir taraftan da tespitleri doÄŸru yapabilmek bakÄ±mÄ±ndan." ifadelerini kullandÄ±.

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TÃ¼rkiye ile Balkan Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin stratejik Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Torlak, bugÃ¼n imzalanan anlaÅŸmaya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã–zellikle tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸÄ±mÄ±z olan bu Ã¼lkelerle iliÅŸkilerimize ve iÅŸ birliklerimize Ã¶nem ve Ã¶zen gÃ¶steriyoruz. Bu kapsamda da bugÃ¼n SÄ±rbistan ile bu anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±k. Ãœmit ediyorum ki bu anlaÅŸma ile bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±ndan tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na kadar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± deÄŸiÅŸimlerimizi gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÅŸletmecilik ve kÃ¼resel anlamda iÅŸ yapma biÃ§imleri artÄ±k her yerde birbirini etkileyebiliyor. Bu anlaÅŸmayÄ± Ã§ok deÄŸerli buluyoruz."

Torlak, SÄ±rbistan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin tecrÃ¼besinden faydalanabileceÄŸini belirterek, TÃ¼rkiye'den SÄ±rbistan'a ve SÄ±rbistan'dan da TÃ¼rkiye'ye geliÅŸ-gidiÅŸler olacaÄŸÄ±nÄ± ve birikimlerin bu ÅŸekilde paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Rekabet Kurumunun, TÃ¼rkiye'de 20 yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸi olduÄŸunu anÄ±msatan Torlak, "20 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸimizde, mehaz mevzuatÄ±mÄ±z bizim de Avrupa Komisyonunun mevzuatÄ± ama biz ikincil mevzuatlarÄ±mÄ±zda ÅŸu anda Balkan Ã¼lkelerinden ve SÄ±rbistan'dan bir hayli ilerideyiz. Ã–nemli mesafeler kaydettik. Bu Ã¶nemli mesafeler kapsamÄ±nda da tecrÃ¼belerimizi Ã§ok rahatlÄ±kla buraya aktarabileceÄŸimizi, dolayÄ±sÄ±yla bizim 2-3 senede aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mesafeyi bu tecrÃ¼be aktarÄ±mÄ±yla Ã§ok daha kÄ±sa sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸtirebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Torlak, SÄ±rbistan'da bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, "BurasÄ± bizim iÃ§in Ã¶zel ve Ã¶nemli bir coÄŸrafya. KÃ¼ltÃ¼rel ve tarihi baÄŸlarÄ±mÄ±z var. Ãœmit ediyorum ki bu iliÅŸkilerimiz geliÅŸerek devam edecek." dedi.

SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Obradovic ise imzalanan anlaÅŸmanÄ±n bÃ¶lgesel bir iÅŸ birliÄŸinden daha fazlasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, "Rekabet hukuku, Ã¼lke ekonomisinin geliÅŸimini de belirleyen bir unsur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.