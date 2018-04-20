19:10, 20 Nisan 2018 Cuma

Trump'tan yÃ¼ksek petrol fiyatlarÄ±na eleÅŸtiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe bakÄ±lÄ±rsa OPEC yine iÅŸ baÅŸÄ±nda. Denizlerdeki tam dolu gemiler dahil, her yerde rekor seviyede petrol var. Petrol fiyatlarÄ± yapay olarak Ã§ok yÃ¼ksek! Bu iyi deÄŸil ve kabul edilemez!" ifadelerini kullandÄ±.

Analistler, OrtadoÄŸu'da son haftalarda yaÅŸanan gerginliklere iÅŸaret ederek, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n son Ã¼Ã§ buÃ§uk yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesinde seyretmeye devam ettiÄŸini belirtti.

DÃ¼n, dÃ¼nya genelinde en yaygÄ±n kullanÄ±lan Brent tÃ¼rÃ¼ ham petrolÃ¼n varil fiyatÄ± 74,75 dolara, ABD'nin BatÄ± Teksas tipi ham petrolÃ¼nÃ¼n varil fiyatÄ± da 69,56 dolara kadar tÄ±rmanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan, uzmanlar, Trump'Ä±n kÃ¼resel petrol piyasasÄ±ndaki arz fazlasÄ± iÃ§in OPEC'i eleÅŸtirmesinin ''yersiz'' olduÄŸunu ifade ederek, OPEC ile baÅŸta Rusya olmak Ã¼zere OPEC dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkelerin piyasadaki arz fazlasÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in yaptÄ±klarÄ± Ã¼retim kesintisi anlaÅŸmasÄ±na dikkati Ã§ekti.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda uygulamaya konulan anlaÅŸma sayesinde dÃ¼nya genelindeki petrol stoklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan uzmanlar, bu senenin sonunda sÃ¼resi dolacak anlaÅŸmanÄ±n gelecek yÄ±l da uygulanmaya devam edilmesi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu bildirdi.

Uzmanlar, anlaÅŸma nedeniyle petrol fiyatlarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸa geÃ§tiÄŸini dile getirerek, yÃ¼ksek petrol fiyatlarÄ±nÄ±n ABD'li petrol Ã¼reticilerine bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Petrol piyasasÄ±ndaki arz fazlasÄ± ve kÃ¼resel talebin dÃ¼ÅŸÃ¼k kalmasÄ± nedeniyle, petrol fiyatlarÄ± 2014'Ã¼n ortasÄ±nda 115 dolardan, 2016'nÄ±n baÅŸÄ±nda 30 dolarÄ±n altÄ±na kadar gerileyerek son 13 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde, ABD'de binlerce petrol ÅŸirketi iflas ederken, Amerikan petrol endÃ¼strisinde Ã§alÄ±ÅŸan yÃ¼z binlerce insan iÅŸsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Petrol fiyatlarÄ±nÄ±n 2017'den itibaren toparlanmaya baÅŸlamasÄ±yla, ABD'nin ham petrol Ã¼retimi hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶sterdi.

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci ham petrol Ã¼reticisi Suudi Arabistan'Ä± ÅŸubat ayÄ±nda geride bÄ±rakan ABD'nin ham petrol Ã¼retimi, geÃ§en hafta yeni bir rekor seviyeye ulaÅŸarak gÃ¼nlÃ¼k ortalama 10,42 milyon varile yÃ¼kseldi ve bÃ¶ylece son 14 haftanÄ±n 13'Ã¼nde artÄ±ÅŸ kaydetmiÅŸ oldu.