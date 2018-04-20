Trump'tan yÃ¼ksek petrol fiyatlarÄ±na eleÅŸtiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe bakÄ±lÄ±rsa OPEC yine iÅŸ baÅŸÄ±nda. Denizlerdeki tam dolu gemiler dahil, her yerde rekor seviyede petrol var. Petrol fiyatlarÄ± yapay olarak Ã§ok yÃ¼ksek! Bu iyi deÄŸil ve kabul edilemez!" ifadelerini kullandÄ±.
Analistler, OrtadoÄŸu'da son haftalarda yaÅŸanan gerginliklere iÅŸaret ederek, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n son Ã¼Ã§ buÃ§uk yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesinde seyretmeye devam ettiÄŸini belirtti.
DÃ¼n, dÃ¼nya genelinde en yaygÄ±n kullanÄ±lan Brent tÃ¼rÃ¼ ham petrolÃ¼n varil fiyatÄ± 74,75 dolara, ABD'nin BatÄ± Teksas tipi ham petrolÃ¼nÃ¼n varil fiyatÄ± da 69,56 dolara kadar tÄ±rmanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan, uzmanlar, Trump'Ä±n kÃ¼resel petrol piyasasÄ±ndaki arz fazlasÄ± iÃ§in OPEC'i eleÅŸtirmesinin ''yersiz'' olduÄŸunu ifade ederek, OPEC ile baÅŸta Rusya olmak Ã¼zere OPEC dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkelerin piyasadaki arz fazlasÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in yaptÄ±klarÄ± Ã¼retim kesintisi anlaÅŸmasÄ±na dikkati Ã§ekti.
GeÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda uygulamaya konulan anlaÅŸma sayesinde dÃ¼nya genelindeki petrol stoklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan uzmanlar, bu senenin sonunda sÃ¼resi dolacak anlaÅŸmanÄ±n gelecek yÄ±l da uygulanmaya devam edilmesi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu bildirdi.
Uzmanlar, anlaÅŸma nedeniyle petrol fiyatlarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸa geÃ§tiÄŸini dile getirerek, yÃ¼ksek petrol fiyatlarÄ±nÄ±n ABD'li petrol Ã¼reticilerine bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Petrol piyasasÄ±ndaki arz fazlasÄ± ve kÃ¼resel talebin dÃ¼ÅŸÃ¼k kalmasÄ± nedeniyle, petrol fiyatlarÄ± 2014'Ã¼n ortasÄ±nda 115 dolardan, 2016'nÄ±n baÅŸÄ±nda 30 dolarÄ±n altÄ±na kadar gerileyerek son 13 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
SÃ¶z konusu dÃ¶nemde, ABD'de binlerce petrol ÅŸirketi iflas ederken, Amerikan petrol endÃ¼strisinde Ã§alÄ±ÅŸan yÃ¼z binlerce insan iÅŸsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Petrol fiyatlarÄ±nÄ±n 2017'den itibaren toparlanmaya baÅŸlamasÄ±yla, ABD'nin ham petrol Ã¼retimi hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶sterdi.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci ham petrol Ã¼reticisi Suudi Arabistan'Ä± ÅŸubat ayÄ±nda geride bÄ±rakan ABD'nin ham petrol Ã¼retimi, geÃ§en hafta yeni bir rekor seviyeye ulaÅŸarak gÃ¼nlÃ¼k ortalama 10,42 milyon varile yÃ¼kseldi ve bÃ¶ylece son 14 haftanÄ±n 13'Ã¼nde artÄ±ÅŸ kaydetmiÅŸ oldu.
TÃ¼rk iÅŸ adamalarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da inÅŸa edilen su kuyularÄ± dualarla aÃ§Ä±ldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve Ä±rkÃ§Ä± cinayete kurban gittiÄŸi iddia edilen TÃ¼rk genci Burak BektaÅŸ iÃ§in NeukÃ¶lln ilÃ§esinde dikilen anÄ±ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen "Yeni rekabet gÃ¼ndemi" konulu konferansa katÄ±lan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Torlak ile SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Miloje Obradovic, konferansÄ±n sonunda iÅŸ birliÄŸi ve tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.
Suriye'deki Esed rejiminin kuÅŸatmada tuttuÄŸu alanlarÄ± ele geÃ§irme mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Åžam'Ä±n gÃ¼neyinde, neredeyse tamamÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki YermÃ¼k'e dÃ¼n gece yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ä°ran iÃ§in, "Kim bize zarar vermeyi denerse bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶der" tehdidinde bulundu
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, TÃ¼rkiye'den tÃ¼m siyasi partilerin Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± engelleyeceklerini sÃ¶yledi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders, "(ÃœÃ§ BelÃ§ikalÄ± ÅŸirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracÄ±) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler deÄŸil. BelÃ§ika devletinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§tÄ±, yani BelÃ§ika devleti bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin Ã¼zerine gidiyor" dedi
Ä°srail Ä°stihbarat BakanÄ± Katz'dan, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± tarafÄ±ndan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°srail askerlerine yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu taktirde, Hamas liderlerine karÅŸÄ± suikastlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olabileceÄŸi tehdidi geldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Alman Federal Meclisi'nin, Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik ÅŸiddeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°spanya'nÄ±n kuzeyindeki Bask Yurdu ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–rgÃ¼tÃ¼ ETA, "SilahlÄ± mÃ¼cadele sÃ¼recindeki eylemlerimiz, Ã§atÄ±ÅŸmada hiÃ§bir sorumluluÄŸu olmayan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiye zarar verdi. DÃ¼zeltilmeyecek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakÄ±nlarÄ±ndan af diliyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fransa YÃ¼ksek Ä°dari Mahkemesi, vatandaÅŸlÄ±k tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda yetkililerle el sÄ±kÄ±ÅŸmayÄ± reddeden Cezayirli MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iptal etti.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahalede bulunduÄŸu bildirildi.