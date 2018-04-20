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Türkiye ile Çin arasında iş birliği artacak
Türkiye ile Çin arasında iş birliği artacak

Çin'in ekonomi ve finans kenti Şanghay’da Dangdi Tiyatro Merkezi'nde düzenlenen turizm yılı etkinliğine, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Türkiye ve Çin birbirinden mesafe olarak çok uzak olmakla birlikte önümüzdeki dönemde birçok alanda müşterek projeleri geliştirme imkanına ve potansiyeline sahiptir." dedi.

''Anadolu Ateşi" dans grubunun gösterisi öncesi bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, 2018 yılının iki ülkenin turizm ilişkileri açısından bir başlangıç olduğunu söyleyerek, bu ilişkinin gelecek yıllarda daha iyi olmasını beklediklerini dile getirdi.

“Türkiye ve Çin birbirinden mesafe olarak çok uzak olmakla birlikte önümüzdeki dönemde birçok alanda müşterek projeleri geliştirme imkanına ve potansiyeline sahiptir.” diyen Kurtulmuş, biri Asya’nın batısında diğeri doğusunda Türkiye ve Çin'in tarihi İpek Yolu açısından iki önemli ülke olduğuna dikkati çekti. Kurtulmuş, İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını öngören "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında iki ülke arasında birçok alanda gelişmekte olan iş birliğinin artacağını ifade etti.

"İKİ TOPLUM BİRBİRİNİ TANIDIKÇA MESAFELER KISALACAK"

Kurtulmuş, mesafeler uzak olmasına rağmen Çin ve Türkiye'nin birçok alanda ortak çıkarları bulunduğunu vurgulayarak, ''İki toplum birbirini daha yakından tanıdıkça aralarındaki bu mesafenin daha da kısalacağına inanıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de "2018 Türkiye Turizm Yılı" vesilesiyle farklı şehirlerde 60'dan fazla etkinlikle tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini belirten Kurtulmuş, bu etkinliklerin iki milletin daha da yakınlaşmasına vesile olacağını söyledi.

Kurtulmuş, medeniyetler beşiği olan Türkiye’nin Truva'dan Osmanlı'ya kadar 24 büyük medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, dünyaca ünlü Anadolu Ateşi dans grubunun ''Troya'' adlı dans gösterisi hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından Anadolu Ateşi’nin sahnelediği ve Anadolu'nun zengin kültürünü danslarla yansıtan "Troya" gösterisi izleyicilerden beğeni topladı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, gün içinde Şanghay Uluslararası Çalışmalar Enstitüsünü ziyaret ederek, kurumun yetkilisi Prof. Dr. Yang Cien başkanlığında, uzmanlar ile Türkiye-Çin ilişkilerini görüştü.

Görüşmede, uluslararası ilişkilerden ekonomiye, uluslararası güvenlikten çeşitli iş birliği alanlarına, iki ülkenin potansiyeli ve ortak fırsat alanları masaya yatırılırken, iki ülkenin kuruluşlarının yüzüncü yılları olan 2023 ve 2049 vizyonları ele alındı.

Şanghay ve İstanbul ticaret odaları arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda fikir teatisinin yapıldığı toplantıda, iki güçlü ülkenin liderlerinin geliştirdiği inisiyatifin kuvvetlendirilmesi hususları değerlendirildi, taraflar arasında stratejik ortaklık kurulabileceği ve bu doğrultuda İstanbul’un bir kesişim noktası olması yönünde fikir birliğine varıldı.



İlgili Konular turizm anadolu ateşi Türkiye Çin Numan Kurtulmuş
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