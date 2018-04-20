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22:06, 20 Nisan 2018 Cuma
Genel
20:42, 20 Nisan 2018 Cuma

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Lavrov BM Suriye Temsilcisi Mistura ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Lavrov BM Suriye Temsilcisi Mistura ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konuk Evi'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Lavrov, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konuk Evinde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'ye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon sonrasÄ±ndaki duruma deÄŸinen Lavrov, Suriye'deki muhalif gruplarÄ±n ABD ve mÃ¼ttefiklerine askeri eylemlerine devam etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmasÄ±nÄ± kaygÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ve bunun 'kabul edilemez olduÄŸunu belirtti.

ABD ve mÃ¼ttefiklerinin saldÄ±rgan eylemleri nedeniyle BM heyetinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dahil pek Ã§ok ÅŸeyin bÃ¶lgede zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Lavrov, ''SoÃ§iâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve Ankaraâ€™da 4 Nisanâ€™da yapÄ±lan Rusya-TÃ¼rkiye-Ä°ran liderler zirvesi sonrasÄ±nda Cenevreâ€™de Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸu yeniden saÄŸlamaya ve anayasa reformuna Ã§ok yaklaÅŸtÄ±k. Bunun iÃ§in Ã¼Ã§ Ã¼lke (ABD, Ä°ngiltere, Fransa) sadece Suriye'de sÃ¶zde kimyasal tesisleri bombalamakla kalmadÄ±, aynÄ± zamanda Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini de bombaladÄ±.'' dedi.

BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura ise geÃ§en hafta Suriyeâ€™deki olaylara raÄŸmen Rusyaâ€™nÄ±n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan memnuniyet duyduÄŸunu kaydetti.

Mistura, "EÄŸer gÃ¼venilir bir siyasi sÃ¼rece sahipsek, buna benzer krizler Ã¶nlenebilir. SoÃ§iâ€™deki, Astana formatÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± geliÅŸtirmeliyiz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ± temelinde Cenevre sÃ¼recini yenilemeli ve gÃ¼ncellemeliyiz. Anayasa komitesi kararÄ±nÄ± ve seÃ§imlerle ilgili kararÄ± hayata geÃ§irmeliyiz. Bu bizim Ã¶nceliÄŸimizdir.'' ifadesini kullandÄ±.

Rusya ve ABD arasÄ±ndaki askeri diyaloÄŸun devam etmesini umduÄŸunu belirten Mistura, Rusya ve ABD'nin Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in sahip olduÄŸu mekanizmanÄ±n iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.



Ä°lgili Konular fransa Ä°ngiltere ABD Sergey Lavrov Suriye rusya
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