Lavrov BM Suriye Temsilcisi Mistura ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konuk Evi'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Lavrov, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konuk Evinde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'ye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon sonrasÄ±ndaki duruma deÄŸinen Lavrov, Suriye'deki muhalif gruplarÄ±n ABD ve mÃ¼ttefiklerine askeri eylemlerine devam etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmasÄ±nÄ± kaygÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ve bunun 'kabul edilemez olduÄŸunu belirtti.
ABD ve mÃ¼ttefiklerinin saldÄ±rgan eylemleri nedeniyle BM heyetinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dahil pek Ã§ok ÅŸeyin bÃ¶lgede zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Lavrov, ''SoÃ§iâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve Ankaraâ€™da 4 Nisanâ€™da yapÄ±lan Rusya-TÃ¼rkiye-Ä°ran liderler zirvesi sonrasÄ±nda Cenevreâ€™de Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸu yeniden saÄŸlamaya ve anayasa reformuna Ã§ok yaklaÅŸtÄ±k. Bunun iÃ§in Ã¼Ã§ Ã¼lke (ABD, Ä°ngiltere, Fransa) sadece Suriye'de sÃ¶zde kimyasal tesisleri bombalamakla kalmadÄ±, aynÄ± zamanda Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini de bombaladÄ±.'' dedi.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura ise geÃ§en hafta Suriyeâ€™deki olaylara raÄŸmen Rusyaâ€™nÄ±n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan memnuniyet duyduÄŸunu kaydetti.
Mistura, "EÄŸer gÃ¼venilir bir siyasi sÃ¼rece sahipsek, buna benzer krizler Ã¶nlenebilir. SoÃ§iâ€™deki, Astana formatÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± geliÅŸtirmeliyiz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ± temelinde Cenevre sÃ¼recini yenilemeli ve gÃ¼ncellemeliyiz. Anayasa komitesi kararÄ±nÄ± ve seÃ§imlerle ilgili kararÄ± hayata geÃ§irmeliyiz. Bu bizim Ã¶nceliÄŸimizdir.'' ifadesini kullandÄ±.
Rusya ve ABD arasÄ±ndaki askeri diyaloÄŸun devam etmesini umduÄŸunu belirten Mistura, Rusya ve ABD'nin Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in sahip olduÄŸu mekanizmanÄ±n iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
TÃ¼rk iÅŸ adamalarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da inÅŸa edilen su kuyularÄ± dualarla aÃ§Ä±ldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve Ä±rkÃ§Ä± cinayete kurban gittiÄŸi iddia edilen TÃ¼rk genci Burak BektaÅŸ iÃ§in NeukÃ¶lln ilÃ§esinde dikilen anÄ±ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen "Yeni rekabet gÃ¼ndemi" konulu konferansa katÄ±lan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Torlak ile SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Miloje Obradovic, konferansÄ±n sonunda iÅŸ birliÄŸi ve tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.
Suriye'deki Esed rejiminin kuÅŸatmada tuttuÄŸu alanlarÄ± ele geÃ§irme mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Åžam'Ä±n gÃ¼neyinde, neredeyse tamamÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki YermÃ¼k'e dÃ¼n gece yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ä°ran iÃ§in, "Kim bize zarar vermeyi denerse bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶der" tehdidinde bulundu
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, TÃ¼rkiye'den tÃ¼m siyasi partilerin Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± engelleyeceklerini sÃ¶yledi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders, "(ÃœÃ§ BelÃ§ikalÄ± ÅŸirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracÄ±) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler deÄŸil. BelÃ§ika devletinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§tÄ±, yani BelÃ§ika devleti bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin Ã¼zerine gidiyor" dedi
Ä°srail Ä°stihbarat BakanÄ± Katz'dan, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± tarafÄ±ndan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°srail askerlerine yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu taktirde, Hamas liderlerine karÅŸÄ± suikastlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olabileceÄŸi tehdidi geldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Alman Federal Meclisi'nin, Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik ÅŸiddeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°spanya'nÄ±n kuzeyindeki Bask Yurdu ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–rgÃ¼tÃ¼ ETA, "SilahlÄ± mÃ¼cadele sÃ¼recindeki eylemlerimiz, Ã§atÄ±ÅŸmada hiÃ§bir sorumluluÄŸu olmayan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiye zarar verdi. DÃ¼zeltilmeyecek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakÄ±nlarÄ±ndan af diliyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fransa YÃ¼ksek Ä°dari Mahkemesi, vatandaÅŸlÄ±k tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda yetkililerle el sÄ±kÄ±ÅŸmayÄ± reddeden Cezayirli MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iptal etti.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahalede bulunduÄŸu bildirildi.