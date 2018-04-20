20:48, 20 Nisan 2018 Cuma

TÃ¼rk hayÄ±rseverler Nijerya'da su kuyularÄ± aÃ§tÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Abuja'ya baÄŸlÄ± Zuba, Kwali ve Gwagwalada bÃ¶lgelerinde Darul Erkam VakfÄ± ve Abuja-Ä°stanbul Dostluk DerneÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aÃ§Ä±lan kuyular ile Ã§ok sayÄ±da NijeryalÄ±nÄ±n su ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ oldu.

Abuja-Ä°stanbul Dostluk DerneÄŸi Temsilcisi Fatih Emin DanÄ±ÅŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgelerin nÃ¼fusu yoÄŸun mahallelerinde aÃ§tÄ±klarÄ± su kuyularÄ±nÄ±n, Almaya'daki iÅŸ adamlarÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±mlarla faaliyete geÃ§tiÄŸini belirtti.

DanÄ±ÅŸan, Almanya'daki TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederek, su kuyularÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k camilerin yanÄ±nda aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra cami cemaatinin bu sudan faydalanabileceÄŸini kaydetti.

Nijerya genelinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalarla son bir ayda 17 su kuyusu aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± aktaran DanÄ±ÅŸan, bÃ¶lgedeki insanlarÄ±n susuzluk sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Darul Erkam VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Yunus Emre Akyol da, "Su kuyusu yapmak iÃ§in seÃ§tiÄŸimiz yerler, Ã¶zellikle Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekilen bÃ¶lgeler ve suya ulaÅŸÄ±lamayan bÃ¶lgelerdir. Su kuyusu aÃ§arken halkÄ±n toplu olarak kullandÄ±ÄŸÄ± okul ve cami gibi yerleri seÃ§iyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Su kuyusu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Abuja-Ä°stanbul Dostluk DerneÄŸince bÃ¶lgedeki halka gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunulurken Darul Erkam VakfÄ±nca Kur'an-Ä± Kerim ve seccade daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.