TÃ¼rk hayÄ±rseverler Nijerya'da su kuyularÄ± aÃ§tÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Abuja'ya baÄŸlÄ± Zuba, Kwali ve Gwagwalada bÃ¶lgelerinde Darul Erkam VakfÄ± ve Abuja-Ä°stanbul Dostluk DerneÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aÃ§Ä±lan kuyular ile Ã§ok sayÄ±da NijeryalÄ±nÄ±n su ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ oldu.
Abuja-Ä°stanbul Dostluk DerneÄŸi Temsilcisi Fatih Emin DanÄ±ÅŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgelerin nÃ¼fusu yoÄŸun mahallelerinde aÃ§tÄ±klarÄ± su kuyularÄ±nÄ±n, Almaya'daki iÅŸ adamlarÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±mlarla faaliyete geÃ§tiÄŸini belirtti.
DanÄ±ÅŸan, Almanya'daki TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederek, su kuyularÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k camilerin yanÄ±nda aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra cami cemaatinin bu sudan faydalanabileceÄŸini kaydetti.
Nijerya genelinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalarla son bir ayda 17 su kuyusu aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± aktaran DanÄ±ÅŸan, bÃ¶lgedeki insanlarÄ±n susuzluk sorunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Darul Erkam VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Yunus Emre Akyol da, "Su kuyusu yapmak iÃ§in seÃ§tiÄŸimiz yerler, Ã¶zellikle Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekilen bÃ¶lgeler ve suya ulaÅŸÄ±lamayan bÃ¶lgelerdir. Su kuyusu aÃ§arken halkÄ±n toplu olarak kullandÄ±ÄŸÄ± okul ve cami gibi yerleri seÃ§iyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Su kuyusu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Abuja-Ä°stanbul Dostluk DerneÄŸince bÃ¶lgedeki halka gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulunulurken Darul Erkam VakfÄ±nca Kur'an-Ä± Kerim ve seccade daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk iÅŸ adamalarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da inÅŸa edilen su kuyularÄ± dualarla aÃ§Ä±ldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve Ä±rkÃ§Ä± cinayete kurban gittiÄŸi iddia edilen TÃ¼rk genci Burak BektaÅŸ iÃ§in NeukÃ¶lln ilÃ§esinde dikilen anÄ±ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen "Yeni rekabet gÃ¼ndemi" konulu konferansa katÄ±lan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Torlak ile SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Miloje Obradovic, konferansÄ±n sonunda iÅŸ birliÄŸi ve tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.
Suriye'deki Esed rejiminin kuÅŸatmada tuttuÄŸu alanlarÄ± ele geÃ§irme mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Åžam'Ä±n gÃ¼neyinde, neredeyse tamamÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki YermÃ¼k'e dÃ¼n gece yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ä°ran iÃ§in, "Kim bize zarar vermeyi denerse bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶der" tehdidinde bulundu
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, TÃ¼rkiye'den tÃ¼m siyasi partilerin Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± engelleyeceklerini sÃ¶yledi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders, "(ÃœÃ§ BelÃ§ikalÄ± ÅŸirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracÄ±) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler deÄŸil. BelÃ§ika devletinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§tÄ±, yani BelÃ§ika devleti bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin Ã¼zerine gidiyor" dedi
Ä°srail Ä°stihbarat BakanÄ± Katz'dan, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± tarafÄ±ndan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°srail askerlerine yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu taktirde, Hamas liderlerine karÅŸÄ± suikastlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olabileceÄŸi tehdidi geldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Alman Federal Meclisi'nin, Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik ÅŸiddeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°spanya'nÄ±n kuzeyindeki Bask Yurdu ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Ã–rgÃ¼tÃ¼ ETA, "SilahlÄ± mÃ¼cadele sÃ¼recindeki eylemlerimiz, Ã§atÄ±ÅŸmada hiÃ§bir sorumluluÄŸu olmayan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiye zarar verdi. DÃ¼zeltilmeyecek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakÄ±nlarÄ±ndan af diliyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fransa YÃ¼ksek Ä°dari Mahkemesi, vatandaÅŸlÄ±k tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda yetkililerle el sÄ±kÄ±ÅŸmayÄ± reddeden Cezayirli MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iptal etti.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere sert mÃ¼dahalede bulunduÄŸu bildirildi.