21:46, 20 Nisan 2018 Cuma

Ä°bn Haldun Ãœniversitesi Ã–zbekistan'da ortaklÄ±k kurdu





Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Orta Asyaâ€™nÄ±n ve Ã–zbekistanâ€™Ä±n en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden olan Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Rasul Rahmonov ile beraberindeki heyet, Ä°bn Haldun Ãœniversitesiâ€™nin BaÅŸakÅŸehirâ€™deki YerleÅŸkesinde RektÃ¶r Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rkâ€™le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortak kÃ¼ltÃ¼r ve baÄŸlarÄ±n konuÅŸulduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan iki Ã¼niversite arasÄ±nda araÅŸtÄ±rmacÄ±, Ã§alÄ±ÅŸan ve Ã¶ÄŸrenci deÄŸiÅŸimleri, eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma alanÄ±nda ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tme ve dil eÄŸitimi esaslarÄ± Ã¼zerinde ilerleme kaydedilmesi amaÃ§lanan protokolÃ¼n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±. AnlaÅŸma ile ayrÄ±ca araÅŸtÄ±rma ve bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼Ã§lendirme, konferanslar dÃ¼zenleme, akademisyen ve araÅŸtÄ±rmacÄ±lara kurumlardaki kaynaklardan yararlanma fÄ±rsatÄ± sunuluyor. Ä°mza tÃ¶reninin ardÄ±ndan Prof. Dr. ÅžentÃ¼rk, Dr. Rahmonov ve beraberindeki heyete hediye takdim ederek, konuklarla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ekildi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.