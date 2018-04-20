22:06, 20 Nisan 2018 Cuma

2. Elizabeth koltuÄŸunu Prens Charles'a bÄ±rakacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n Ä°ngiltere Veliaht Prensi Charles olacaÄŸÄ± duyuruldu.

Karar, baÅŸkent Londra'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Windsor Kalesi'nde yapÄ±lan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda alÄ±ndÄ±.

Topluluktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KraliÃ§enin, Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu ile halklarÄ±nÄ± desteklemedeki rolÃ¼nÃ¼ biliyoruz. TopluluÄŸun bir sonraki baÅŸkanÄ± Galler Prensi Charles'dÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

KraliÃ§e Elizabeth, toplantÄ± Ã§erÃ§evesinde dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, topluluÄŸa hizmet etmekten dolayÄ± gurur duyduÄŸunu ancak oÄŸlu Charles'Ä±n gÃ¶revi bir gÃ¼n devralmasÄ±nÄ± "iÃ§ten dilediÄŸini" belirtmiÅŸti.

Ã‡oÄŸunluÄŸu eski Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rgelerinden oluÅŸan 53 Ã¼yeli kuruluÅŸun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± miras yoluyla olmuyor ancak baÅŸkanÄ±n belirlenmesine yÃ¶nelik Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir mekanizma da bulunmuyor. BugÃ¼nkÃ¼ karar Ã¶ncesinde, Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki sistem de gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

2 MÄ°LYAR 400 MÄ°LYON NÃœFUSLU TOPLULUK

Ä°ngiliz Ä°mparatorluÄŸu'nun kademeli tasfiyesi sÃ¼recinde gÃ¼ndeme gelen ve 1931â€™de kurulan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun Ã¼yelerinin toplam nÃ¼fusu 2 milyar 400 milyona varÄ±yor.

KraliÃ§e 2. Elizabeth, gÃ¶revi Ã¼stlendiÄŸi tarihte 8 Ã¼yesi bulunan kuruluÅŸun 7 Ã¼yesinin devlet baÅŸkanÄ± konumunda olduÄŸundan herhangi bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ancak Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu Ã¼yelerinin bugÃ¼n sadece 15â€™inin Elizabethâ€™i devlet baÅŸkanÄ± olarak tanÄ±yor olmasÄ±nÄ±n baÅŸka seÃ§enekleri gÃ¼ndeme getirebileceÄŸine dikkat Ã§ekiliyor.

Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu, Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recindeki Ä°ngiltere iÃ§in son dÃ¶nemde Ã¶zel bir Ã¶nem kazandÄ±. Brexit taraftarlarÄ±, uluslararasÄ± kuruluÅŸun Ä°ngiltere iÃ§in ABâ€™den daha Ã¶nemli pazar ve iÅŸ birliÄŸi olanaklarÄ± sunduÄŸunu savunuyor ve geliÅŸtirilmesi gerekliliÄŸi Ã¼zerinde duruyor.

EN AZ 150 BAÅžBAKAN GÃ–RDÃœ

Ã–te yandan yarÄ±n 92. yaÅŸÄ±nÄ± kutlamaya hazÄ±rlanan KraliÃ§e 2. Elizabeth, bir sÃ¼redir gÃ¶revlerini kademeli olarak Prens Charlesâ€™a ve torunlarÄ± Prens William ile Harryâ€™ye devrediyor. Elizabethâ€™in eÅŸi Prens Philip de geÃ§en yÄ±l bÃ¼tÃ¼n kamusal gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±.

Ä°ngiltere'de tahtÄ±n varisinin kim olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin de farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸler mevcut. Kamuoyunda KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™ten sonra 69 yaÅŸÄ±ndaki Prens Charlesâ€™Ä±n yerine oÄŸlu Williamâ€™Ä±n tahta geÃ§mesine yÃ¶nelik bir eÄŸilim de bulunuyor.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da daha Ã§ok bilinen adÄ±yla KraliÃ§e 2. Elizabeth, tahtta bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 Ä°ngiliz baÅŸbakanÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Elizabeth, Ä°ngiltereâ€™nin yanÄ± sÄ±ra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gineâ€™nin de aralarÄ±nda olduÄŸu irili ufaklÄ± bir dizi Ã¼lkenin de devlet baÅŸkanÄ± konumunda. BÃ¼tÃ¼n bu Ã¼lkeler dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Elizabeth'in gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸbakan sayÄ±sÄ± 150'yi geÃ§iyor.