2. Elizabeth koltuÄŸunu Prens Charles'a bÄ±rakacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n Ä°ngiltere Veliaht Prensi Charles olacaÄŸÄ± duyuruldu.
Karar, baÅŸkent Londra'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Windsor Kalesi'nde yapÄ±lan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda alÄ±ndÄ±.
Topluluktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KraliÃ§enin, Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu ile halklarÄ±nÄ± desteklemedeki rolÃ¼nÃ¼ biliyoruz. TopluluÄŸun bir sonraki baÅŸkanÄ± Galler Prensi Charles'dÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
KraliÃ§e Elizabeth, toplantÄ± Ã§erÃ§evesinde dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, topluluÄŸa hizmet etmekten dolayÄ± gurur duyduÄŸunu ancak oÄŸlu Charles'Ä±n gÃ¶revi bir gÃ¼n devralmasÄ±nÄ± "iÃ§ten dilediÄŸini" belirtmiÅŸti.
Ã‡oÄŸunluÄŸu eski Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rgelerinden oluÅŸan 53 Ã¼yeli kuruluÅŸun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± miras yoluyla olmuyor ancak baÅŸkanÄ±n belirlenmesine yÃ¶nelik Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir mekanizma da bulunmuyor. BugÃ¼nkÃ¼ karar Ã¶ncesinde, Ã¼ye Ã¼lkeler arasÄ±nda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki sistem de gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
2 MÄ°LYAR 400 MÄ°LYON NÃœFUSLU TOPLULUK
Ä°ngiliz Ä°mparatorluÄŸu'nun kademeli tasfiyesi sÃ¼recinde gÃ¼ndeme gelen ve 1931â€™de kurulan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun Ã¼yelerinin toplam nÃ¼fusu 2 milyar 400 milyona varÄ±yor.
KraliÃ§e 2. Elizabeth, gÃ¶revi Ã¼stlendiÄŸi tarihte 8 Ã¼yesi bulunan kuruluÅŸun 7 Ã¼yesinin devlet baÅŸkanÄ± konumunda olduÄŸundan herhangi bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Ancak Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu Ã¼yelerinin bugÃ¼n sadece 15â€™inin Elizabethâ€™i devlet baÅŸkanÄ± olarak tanÄ±yor olmasÄ±nÄ±n baÅŸka seÃ§enekleri gÃ¼ndeme getirebileceÄŸine dikkat Ã§ekiliyor.
Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu, Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recindeki Ä°ngiltere iÃ§in son dÃ¶nemde Ã¶zel bir Ã¶nem kazandÄ±. Brexit taraftarlarÄ±, uluslararasÄ± kuruluÅŸun Ä°ngiltere iÃ§in ABâ€™den daha Ã¶nemli pazar ve iÅŸ birliÄŸi olanaklarÄ± sunduÄŸunu savunuyor ve geliÅŸtirilmesi gerekliliÄŸi Ã¼zerinde duruyor.
EN AZ 150 BAÅžBAKAN GÃ–RDÃœ
Ã–te yandan yarÄ±n 92. yaÅŸÄ±nÄ± kutlamaya hazÄ±rlanan KraliÃ§e 2. Elizabeth, bir sÃ¼redir gÃ¶revlerini kademeli olarak Prens Charlesâ€™a ve torunlarÄ± Prens William ile Harryâ€™ye devrediyor. Elizabethâ€™in eÅŸi Prens Philip de geÃ§en yÄ±l bÃ¼tÃ¼n kamusal gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±.
Ä°ngiltere'de tahtÄ±n varisinin kim olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin de farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸler mevcut. Kamuoyunda KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™ten sonra 69 yaÅŸÄ±ndaki Prens Charlesâ€™Ä±n yerine oÄŸlu Williamâ€™Ä±n tahta geÃ§mesine yÃ¶nelik bir eÄŸilim de bulunuyor.
Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da daha Ã§ok bilinen adÄ±yla KraliÃ§e 2. Elizabeth, tahtta bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 Ä°ngiliz baÅŸbakanÄ± gÃ¶rdÃ¼.
Elizabeth, Ä°ngiltereâ€™nin yanÄ± sÄ±ra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gineâ€™nin de aralarÄ±nda olduÄŸu irili ufaklÄ± bir dizi Ã¼lkenin de devlet baÅŸkanÄ± konumunda. BÃ¼tÃ¼n bu Ã¼lkeler dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Elizabeth'in gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸbakan sayÄ±sÄ± 150'yi geÃ§iyor.
Ä°ran, Rusyaâ€™ya FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda "ikinci dil" olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulundu. Ä°ranlÄ± TÃ¼rkler, bu teklife sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, 15 MayÄ±s'a denk gelen Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Gazze'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lacak BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lÄ±m iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABDâ€™de, Demokrat Parti Ulusal Komitesince BaÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±nda gÃ¶revli ekip, Rusya hÃ¼kÃ¼meti ve WikiLeaks kurucusu Julian Assangeâ€™a yÃ¶nelik, 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini Trump lehine etkiledikleri suÃ§lamasÄ±yla tazminat istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n Ä°ngiltere Veliaht Prensi Charles olacaÄŸÄ± duyuruldu.
TÃ¼rk iÅŸ adamalarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da inÅŸa edilen su kuyularÄ± dualarla aÃ§Ä±ldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve Ä±rkÃ§Ä± cinayete kurban gittiÄŸi iddia edilen TÃ¼rk genci Burak BektaÅŸ iÃ§in NeukÃ¶lln ilÃ§esinde dikilen anÄ±ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen "Yeni rekabet gÃ¼ndemi" konulu konferansa katÄ±lan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Torlak ile SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Miloje Obradovic, konferansÄ±n sonunda iÅŸ birliÄŸi ve tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.
Suriye'deki Esed rejiminin kuÅŸatmada tuttuÄŸu alanlarÄ± ele geÃ§irme mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Åžam'Ä±n gÃ¼neyinde, neredeyse tamamÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki YermÃ¼k'e dÃ¼n gece yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ä°ran iÃ§in, "Kim bize zarar vermeyi denerse bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶der" tehdidinde bulundu
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, TÃ¼rkiye'den tÃ¼m siyasi partilerin Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± engelleyeceklerini sÃ¶yledi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders, "(ÃœÃ§ BelÃ§ikalÄ± ÅŸirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracÄ±) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler deÄŸil. BelÃ§ika devletinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§tÄ±, yani BelÃ§ika devleti bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin Ã¼zerine gidiyor" dedi
Ä°srail Ä°stihbarat BakanÄ± Katz'dan, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± tarafÄ±ndan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°srail askerlerine yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu taktirde, Hamas liderlerine karÅŸÄ± suikastlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olabileceÄŸi tehdidi geldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu