Wells Fargo tarihi cezayı ödemeyi kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin en büyük ikinci bankası Wells Fargo'nun, müşterilerine zarar verdiği gerekçesiyle 1 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
Söz konusu faaliyetlerin ABD'de tüketici koruma yasasını çiğnediğine yer verilen açıklamada, Wells Fargo'nun bu faaliyetleri nedeniyle müşterilerinin zararını karşılamayı ve ABD'li regülatörlere toplam 1 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.
Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre ise bankanın Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Timothy J. Sloan, kurumun "sorumluluk ve şeffaflık" içinde ABD'li regülatörlere çalışacağını ifade etti.
"SAHTE HESAP" SKANDALI
Wells Fargo, 2011'den itibaren 2 milyonu aşkın hesabı müşterilerinden izinsiz ve gizli açması nedeniyle geçen sene yaklaşık 200 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.
Skandal nedeniyle banka 5 bin 300'den fazla çalışanının işine son verirken, dönemin CEO'su John Stumpf emekliliğe ayrılmıştı.
Wells Fargo'nun geçen cuma açıklanan bilançosuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde bankanın net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış göstererek 5,94 milyar dolara yükseldi.
ABD'nin Tüketicinin Finansal Haklarının Koruması Bürosundan (CFPB) yapılan açıklamada, Wells Fargo'nun araç ve konut kredileri faaliyetlerinin müşterilerine zarar verdiği belirtildi.
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